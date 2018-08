The Meg Puncaki Box Office

FILM horor fiksi ilmiah The Meg sukses memuncaki box office Amerika Utara pada akhir pekan setelah meraup keuntungan lebih dari dua kali lipat dibanding film-film pesaingnya.

Film produksi Warner Bros yang merupakan adaptasi dari novel Meg: A Novel of Deep Terror karya Steve Alten itu meraup pendapatan sebesar US$44,5 juta di pekan perdana mereka.

The Meg dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai penyelam yang berusaha menyelamatkan sejumlah ilmuwan dari dalam kapal selam yang diserang seeko hiu raksasa.

Posisi kedua ditempati oleh Mission Impossible--Fallout yang meraup pendapatan sebesar US$20 juta.

Fallout yang merupakan film keenam Mission Impossible kembali menampilkan Tom Cruise sebagai agen rahasia Ethan Hunt.

Film kombinasi animasi dan live buatan Disney Christopher Robin yang berkisah mengenai sahabat Winnie the Pooh, Christopher Robin, yang telah dewasa mendapatkan pendapatan sebesar US$12,4 juta.

Adapun film horror keluaran Sony Slender Man meraup pendapatan sebesar US$11,4 juta dan menempati posisi keempat.

Posisi kelima ditempati film karya Spike Lee BlacKkKlansman yang meraup pendapatan sebesar US$10,8 juta.

Film yang dibintangi oleh David Washington, putra Denzel Washington, berkisah mengenai Ron Stallworth, detektif berkulit hitam asal Colorado yang pada 1970-an berusaha menginfilitrasi kelompok Ku Klux Klan.