Ratusan Siswa SMP di BSD City Nonton Bareng Film Animasi

SINAR Mas Land menyelenggarakan acara nonton bareng film animasi 'Battle of Surabaya' di bioskop XXI The Breeze BSD City pada Sabtu (11/8). Acara itu diikuti ratusan pelajar siswa menengah pertama di wilayah Tangerang Selatan yang berasal dari SMP Negeri 7 Serpong, MTSN 5 Pagedangan, dan Sekolah Stella Maris.

Film animasi berlatar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat perang Surabaya 10 November 1945 itu telah menyabet berbagai penghargaan di kancah internasional, seperti International Movie Trailer Festival (IMTF), Holand Animation Film Festival 2016, Gold Winner Remi Award 2016, best animation of animated sequence 2017, special screening Athens animefest 2016, best animation di Milan IFF 2017, dan penghargaan lainnya.

Acara nobar film animasi ini merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Program Satu BSD. Adapun tujuan dilaksanakannya acara ini untuk menanamkan rasa cinta terhadap Tanah Air melalui film animasi. Selain itu, melalui film 'Battle Of Surabaya' juga diharapkan anak-anak akan lebih mengenal dan menghargai film animasi karya anak bangsa.

Program Satu BSD merupakan forum silaturahim yang bergerak di tiga bidang yaitu Berdikari, Sehat, dan Damai. Dan acara nobar 'Battle of Surabaya' ini merupakan bagian dari Program Sehat, khususnya di bidang budaya.

Even ini sekaligus merupakan perayaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia dan diharapkan dengan acara ini anak-anak menjadi lebih menghargai keberagaman di Indonesia seperti yang diceritakan dalam film tersebut.

Dhony Rahajoe, Managing Director President Office Sinar Mas Land, mensyukuri berbagai perbedaan yang ada di BSD dan melalui kegiatan positif nonton bareng film animasi karya putra putri terbaik Indonesia.

"Perkembangan dunia animasi saat ini sangat cepat dan sejumlah hasil karya anak bangsa di bidang animasi mendapatkan respons yang baik di kancah internasional, seperti film 'Battle of Surabaya' hasil karya MSV Studio. Diharapkan dengan acara semacam ini, akan memberikan pemahaman mengenai dunia animasi kepada anak-anak usia sekolah. Dan tentunya kami, Sinar Mas Land, juga ingin berperan aktif demi majunya dunia pendidikan animasi di tanah air," kata Dhony dalam keterangannya, Minggu (12/8).

Film animasi karya anak bangsa ini, merupakan produksi MSV Studio yang berada di Yogyakarta. Acara nobar 'Battle of Surabaya' diselenggarakan untuk mengenalkan dunia animasi kepada anak-anak usia sekolah.

Setelah menonton film berdurasi 99 menit tersebut, para peserta yang merupakan murid kelas delapan SMP tersebut, mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan dunia animasi dari Aryanto Yuniawan MKom, CEO MSV Studio sekaligus sutradara 'Battle of Surabaya', serta wartawan senior sekaligus host program acara Kick Andy, yaitu Andy F Noya.

MSV Studio dan AMIKOM telah menandatangani kerja sama dengan Sinar Mas Land untuk membangun animation valley yang ada di kawasan Digital Hub BSD City. Animation valley akan menjadi pusat kegiatan animasi yang mencakup studio produksi, sekolah animasi, dan tempat berkumpulnya komunitas animasi.

Seperti diberitakan, Sinar Mas Land melalui BSD City sedang gencar menghadirkan fasilitas dan infrastruktur berbasis teknologi di kota satelit tersebut. Hal ini ditujukan untuk merealisasikan rencana perusahaan yang ingin menjadikan BSD City sebagai The First Integrated Smart Digital City yang didukung dengan sistem, fasilitas, serta infrastruktur teknologi dan digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Keberadaan infrastruktur jaringan fiber optik tentu semakin memperkuat keunggulan BSD City karena didukung akses internet dan kecepatan pengiriman data, high resiliencies fiber backbone, keterbukaan akses untuk fleksibilitas, hingga kesiapan pelayanan cloud kelas dunia. Komitmen BSD City tak hanya sebatas hal di atas, transformasi ini berlanjut dengan mengalokasikan satu kawasan untuk komunitas digital, yakni Digital Hub.

Irawan Harahap, Project Leader Digital Hub Sinar Mas Land, mengatakan, dengan adanya pemutaran film animasi ini kepada anak-anak sekolah, semoga menjadi pemicu untuk mengembangkan bakat mereka di bidang animasi.

"Kami akan memfasilitasi kreatif industry salah satunya industri animasi melalui animation valley yang nanti akan dibangun di kawasan Digital Hub BSD City," katanya. (RO/OL-1)