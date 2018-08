Isyana Sarasvati Berkompetisi,tetapi Saling Dukung

PENULIS lagu sekaligus penyanyi Isyana Sarasvati, 25, mengaku sangat bangga diberi kesempatan menciptakan lagu untuk ajang olahraga Asian Games 2018 dengan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pesta olahraga itu. Ia juga menyanyikan lagu untuk album kompilasi Asian Games.

"Seneng banget bisa ikut andil. Tawaran itu udah datang sejak tahun lalu. Mau banget," kata Isyana di sela-sela peluncuran produk lipstik di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perempuan lulusan Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, itu menuturkan ia diberi kebebasan untuk menciptakan lagu sehingga ia pun memilih tema yang netral. Walaupun Asian Games ialah kompetisi, negara-negara peserta tetap harus saling mendukung.

"Tema netral tentang Asia we are. Bagaimana kita mendukung sesama negara mana pun. Mau menang atau kalah, yang penting saling support," tuturnya.

Menurutnya, lagu tersebut ia selesaikan di studio di rumahnya dalam kurun waktu beberapa hari. Saat ditanya mengenai harapannya untuk tim Indonesia, mojang Bandung itu berharap Indonesia bisa meraih emas sebanyak-banyaknya.

"Aku pengin banget nonton secara langsung. Aku berdoa yang terbaik, semoga Indonesia dapat banyak medali emas," ujarnya. Ia menambahkan, hal yang paling ditunggu-tunggu dari Asian Games ialah opening ceremony dan pertandingan-pertandingan sepanjang penyelenggaraan.

Selain baru saja usai menciptakan lagu untuk Asian Games, dalam waktu dekat ia juga akan merilis single baru. Lagu tersebut ia buat untuk memotivasi orang lain agar bangkit saat berada pada titik terendah dalam hidupnya. Lagu itu, kata Isyana berjudul Winter song.

"Music video-nya baru keluar 9 Agustus. Bisa dilihat di Youtube channel aku. Ini adalah salah satu lagu yang bermakna. That's really meaningful for me. Ini pengalaman aku pribadi yang pernah aku rasakan pada 2017," ungkapnya.

Meski lirik dari lagu tersebut sangat melankolis, lanjutnya, ia berusaha membalut dengan musik yang easy listening. Selain itu, karena lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang berada di titik terendah, ia berusaha membuat videoklip berbau solusi.

Isyana lalu membuat digital campaign tentang karakter-karakter sangat penting dan berpengaruh pada dirinya hingga ia menjadi seperti sekarang ini. "Namanya manusia, ada titik terendah. Cara agar bisa bangkit lagi, harus mengenali dirimu lagi. Semoga orang yang nonton video ini terinspirasi untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan titik terendah," harap dia.

Rias

Terkait dengan penampilannya, sebagai perempuan, terlebih figur publik, Isyana mengaku senang berekslorasi menggunakan riasan. Ia paling suka memadu padan warna lipstik. Alasannya, warna lipstik bisa mewakili mood.

"Misalnya, kalau manggungnya malam, aku pakai lipstik warna merah gelap. Tapi kalau manggungnya siang hari, ya aku pakai yang lebih terang. Jadi (The One Colour Obsession Lipstik) cocok sama karakter aku," tuturnya.

