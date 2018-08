Perkuat Gaung Asian Games 2018, KSP Gelar Lomba Vlog

MENGUATKAN gaung Asian Games 2018, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis lomba membuat video blog (vlog). Adapun ketentuan lomba terbuka bagi umum. Beragam hadiah menarik pun sudah disiapkan bagi pemilik karya terbaik.

"Penyelenggaraan Asian Games ini harus sukses. Kami ingin gaung Asian Games ini semakin kencang. Untuk itu, kami menggelar lomba vlog terkait Asian Games. Lomba ini terbuka bagi umum," ungkap Kepala Staf Presiden Moeldoko di Jakarta, Sabtu (12/8).

Penyelenggaraan Asian Games 2018 akan dimulai Sabtu (18/8). Guna menaikkan gaung even tersebut, lomba vlog digelar KSP bagi masyarakat umum dari 10 hingga 25 Agustus 2018. Adapun tema dari lomba ialah ‘Cara Kita Ramein Asian Games 2018’ dengan menyertakan tanda pagar #KSPdukungAsianGames2018.

Syarat vlog yang diikutsertakan lomba harus memiliki durasi maksimal 1 menit. Lomba vlog tersebut juga terbuka bagi individu masyarakat dengan usia 16-35 tahun.

"Selain menggemakan Asian Games, lomba vlog menjadi cara untuk menampung berbagai kreativitas masyarakat. Kami tahu, publik ini memiliki kreativitas tinggi. Dan, lomba ini menjadi tantangan bagi mereka untuk mengeluarkan semua ide dan gagasan unik. Yang terpenting perhatikan regulasi dari lomba," terang Moeldoko lagi.

Mengeksplorasi berbagai ide dan kreativitas, lomba vlog memiliki beberapa ketentuan yang harus jadi perhatian peserta. Materi lomba boleh menggunakan lagu tema resmi Asian Games 2018 sebagai backsound-nya. Pilihan theme song terdiri atas Bright As The Sun, Janger Persahabatan, Unbeatable, (Non Political) Asian Dance, dan Meraih Bintang.

Sedangkan aturan berikutnya, vlog wajib diunggah di Instagram (IG) dengan tagar #KSPdukungAsianGames2018, #AsianGamesKita, #AsianGames2018, #RameinAsianGames2018, serta tag @kantorstafpresidenri, dan 5 orang temanmu.

Untuk mempermudah pelacakan, materi lomba vlog diset dalam ‘private’ di akun IG. Selain itu, peserta juga wajib mem-follow IG untuk @kantorstafpresidenri dan Twitter @ksp.goid.

Selain diunggah melalui IG, kirim juga materi Lomba Vlog ke Google Drive Video asli dengan alamat email-nya, vlogasiangames@ksp.go.id. Cantumkan juga judul video beserta informasi lengkapnya seperti nama, nomor telepon, alamat, serta username Instagram.

“Lomba vlog ini harus harus benar-benar karya sendiri. Tidak boleh meniru hasil karya orang lain," tutur Moeldoko.

Selain karya orisinil, materi lomba juga belum pernah disertakan dalam even atau lomba lainnya. Namun, materi lomba memberikan space lebih besar. Subtitle harus disertakan apabila video ini tidak memakai Bahasa Indonesia. Lebih penting lagi, materi lomba vlog ini tidak mengandung muatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta unsur pornografi.

"Silakan buat konten sebaik mungkin. Tapi, peraturan-peraturan tersebut bersifat mutlak. Semuanya harus dipatuhi. Materi lomba vlog ini harus bersih dari unsur SARA dan pornografi,” tegasnya lagi.





Bagi peserta Lomba Vlog, ada beragam keuntungan yang bisa diraih, salah satunya berhak magang di Kantor Staf Presiden. Bagi yang berasal dari luar kota, biaya transportasi dan akomodasi ini menjadi tanggung jawab KSP. Selain itu, lomba juga memberikan beragam hadiah yang sangat menarik, seperti kamera mirrorless dan tiket penutupan Asian Games. (RO/OL-1)