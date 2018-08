Onni Market Meningkatkan Kreativitas dengan Ekosistem DIY

KAUM milenial di Jakarta tidak ada habisnya untuk mencoba hal-hal yang baru mulai dari mengunjungi ke museum seni, konser musik, sampai mengikuti lari marathon dengan beragam tema. Tidak mau ketinggalan mennjadi bagian kaum milenial, Onni Market dihadirkan Onni House. Onni House merupakan sebuah concept store yang ada di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Onni house yang mengusung nama dari Bahasa Finlandia yang memiliki arti kebahagiaan sudah cukup lama dikenal masyarakat luas.

Awalnya, Onni House menghadirkan toko bunga Onni Flowers dan Onni Plants. Namun, seiring berjalannya waktu kemudian mulai berkembang dengan menghadirkan Onni Home & Living dan Onni Antiques bagi para pecinta barang antik dan Onni Kitchen restaurant yang memiliki konsep yang menarik.

Denny Rachmat, founder Onni House menuturkan Onni Market berupa kegiatan yang ingin mempertemukan para creator dengan masyarakat luas.

"Kami membangun Onni Market dengan harapan para konsumen akan mendapatkan pengalaman berbeda. Lebih dari berbelanja dan bersantap, pengunjung juga dapat menemukan inspirasi yang dapat diterapkan di rumah sembari mempelajari hal-hal baru yang ingin mereka dapatkan dari workshop kami,” ujarnya.

Denny juga menambahkan setelah sukses di fase awal ini, akan ada lebih banyak hal yang dilakukan.

"Onni berharap menjadi trendsetter dengan menghadirkan concept store ke dalam lingkungan yang berbeda di Jakarta. Bahkan tidak sekedar toko, kami juga menempatkan diri untuk bisa menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin mempelajari banyak hal baru yang berkaitan dengan industri kreatif berbasis do it yourself (DIY)."

Dia juga menambahkan Onni ingin memberikan ekosistem bagi siapa saja untuk mempelajari hal baru sesuai dengan passion mereka. Selain itu, para pengunjung diharapkan akan mendapatkan kebahagiaan dan juga mengenal gaya hidup slow living dimana setiap individu akan lebih menghargai cara dan proses dalam pembuatan suatu hal.

Onni Market akan berlangsung selama tiga hari yakni 9–12 Agustus 2018 selain akan ada pilihan tenant yang variatif, terdapat beberapa workshop juga yang dapat diikuti anak muda Jakarta.

Bagi siapa saja yang ingin mengasah kreativitas, berinteraksi langsung dengan para kreator, diskusi dan juga banyak hal lainnya. Mulai dari membuat kaligrafi sampai membuat tanaman terrarium bisa ikuti di Onni Market kali ini. Diharapkan setelah event in akan makin banyak creator yang bertumbuh kembang dan memberikan dampak positif untuk masyarakat di masa mendatang. (OL-2)