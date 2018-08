Ini dia Fitur Unggulan Note 9

Setelah diperkenalkan di New York, Amerika Serikat, Kamis (9/8), Samsung siap memboyong Galaxy Note 9 ke Indonesia. Praorder ponsel pintar premium ini sudah dibuka sejak Jumat (10/8) hingga Minggu (19/8).

Sejumlah fitur disematkan dalam ponsel ini. Salah satunya baterai berkapasitas baterai 4000mAH yang diklaim tahan lama (All day battery) dan dapat digunakan sepanjang hari. Keunggulan lainnya adalah 2 pilihan kapasitas memori internal yaitu 128 GB dan 512 GB.

Dari sisi S Pen-nya sendiri sudah ditingkatkan dimana sudah didukung dengan Bluetooth Low Energy (BLE), serta fitur one click yang memungkinkan pengguna bisa melakukan swafoto, mempresentasikan slide, maupun pause and play video satu kali klik.

Dari segi kamera, Note 9 diperkuat dua kamera 12MP + 12 MP dan kamera swafoto beresolusi 8MP. Semuanya dilengkapi fitur Scene Optimizer di mana kamera mampu mengenali elemen foto seperti subjek foto dan mengklasifikasikannya ke dalam 20 kategori.

Lalu Flaw Detection yang menginformasikan kepada pengguna bila ada yang tidak sesuai dalam memotret seperti foto buram, objek berkedip, lensa kotor, maupun backlight.

Terakhir kamera sudah dilengkapi teknologi terkini untuk meminimalisir noise serta lensa dual aperture yang dapat menyesuaikan cahaya seperti mata manusia.

Note 9 juga dipersenjatai layar 6,4 inchi Super AMOLED dengan kerapatan 516 ppi. Bodinya sendiri sudah memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan debu dan tahan air, bahkan mampu direndam di dalam air selama 30 menit pada kedalaman 1,5 meter.

Dari segi memori terdapat dua versi yaitu 6 GB RAM / 128 GB + microSD slot up to 512 GB dan 8 GB RAM / 512 GB + microSD slot up to 512 GB. Kapasitas baterainya sendiri sebesar 4000 mAH dengan OS Android versi 8.1 (Oreo).

Perangkat yang tersedia dalam warna midnight black, lavender purple, metallic copper ini dijual seharga Rp 13,4 jutaan dan varian termahal dijual dengan harga Rp 17,9 jutaan. (M-3)