Nikmati Kemerdekaan Indonesia dengan Promo dari Artotel

DALAM rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-73, Artotel Thamrin, Jakarta mempersiapkan berbagai program promosi yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada tanggal 17 Agustus 2018 mendatang. Harga spesial diberikan Artotel Thamrin, Jakarta untuk periode menginap 17-18 Agustus 2018 serta promo menarik untuk makanan serta minuman.

"Kami berharap dengan program promosi #NikmatnyaMerdeka yang kami tawarkan, para tamu Artotel Thamrin, Jakarta dapat merasakan nikmatnya promo hari raya kemerdekaan Indonesia dengan penuh suka cita. Merasakan libur panjang bersama keluarga atau sekedar berkumpul bersama teman-teman sambil menikmati hari libur nasional di Restaurant of Contemporer Art (ROCA) & Bar at the Rooftop (BART)," ujar Operation Manager Artotel, Dicky Panjaitan, sesuai siaran pers yang diterima Media Indonesia, Minggu (12/8).

Harga special untuk kamar diberikan Artotel Thamrin, Jakarta hanya Rp 170.845 nett/kamar/malam untuk periode menginap 17-18 Agustus 2018. Pemesanan kamar dapat dilakukan secara online di www.artotelindonesia.com dan menggunakan kode promo NIKMATNYAMERDEKA. Pemesenan kamar ini terbatas dengen ketentuan periode booking dibuka dari tanggal 14–16 Agustus 2018.

Selain promo potongan harga kamar, Artotel juga memberikan promo untuk makanan dan minuman yang berlaku hanya pada tanggal 17 Agustus 2018 dari pagi hingga 20.45 WIB. Pilihan menu yang akan disuguhkan yaitu, minuman jus segar, coffee dan aneka mocktail hanya Rp 17.000 nett di ROCA, lantai lobby Artotel Thamrin. Selain itu juga ada aneka minuman teh Rp 8.000 nett di ROCA, lantai lobby Artotel Thamrin. Minuman beralkohol dari mulai bir sampai cocktail hanya Rp 45.000 nett, promo ini berlaku di BART, lantai 7 Artotel Thamrin.



Program promosi #NikmatnyaMerdeka dilaksanakan secara serentak di semua properti Artotel, yang berada di Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

"Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial yaitu Instagram di @artotelthamrin dan Facebook Fanpage kami di Artotel Thamrin – Jakarta Indonesia.” pungkasnya. (RO/OL-7)