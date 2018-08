Hodgepodge Superfest 2018 Hadirkan para Musisi Manca Multigenre

FESTIVAL musik multigenre, Hodgepodge Superfest 2018, bakal digelar di Jakarta. Sebuah perhelatan musik super seru karena menghadirkan musisi-musisi tenar dari dalam dan luar negeri. Hodgepodge Superfest 2018 merupakan hasil kolaborasi Supermusic dan Java Festival Production. Acara ini berlangsung pada 1-2 September 2018 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta.

Namanya, Hodgepodge berarti ‘campur aduk’. Artinya, festival ini tidak hanya menghadirkan satu jenis musik seperti konser pada umumnya, tetapi multigenre musik, dari british rock, punk rock, rap, R&B, hingga (electronic dance music) EDM. Vicky Setiawan, selaku perwakilan dari Supermusic mengatakan, ajang bergensi Hodgepodge Superfest 2018 bisa dibilang sebagai festival musik pertama yang berani menggabungkan berbagai genre musik dalam satu pergelaran di Tanah Air. Tak cuma menonton musik, para pengunjung juga bisa menikmati suasana outdoor sambil nong­krong bersama orang-orang kesayangan di akhir pekan.

“Supermusic sebagai media musictainment paling up to date bagi generasi milenial, berpartisipasi dalam pelaksanaan Hodgepodge Superfest 2018, A Brand New International Music Festival in Town. Melalui acara ini, Supermusic berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk perkembangan musik Indonesia,” ujar dia melalui siaran pers.

Presiden Direktur PT Java Festival Production, Dewi Gontha, mengaku bangga karena dapat berkolaborasi dengan Supermusic. Hodgepodge Superfest 2018 menghadirkan konsep baru dan fresh. “Kami mengundang para penggemar musik sambil menikmati suasana festival dengan pengalaman yang unik,” ujar Dewi Gontha.

Sejumlah musisi luar negeri pun terlibat, antara lain band british rock asal London, The Libertines, band pop-punk asal Amerika Serikat, All Time Low, musisi rap asal Atlanta, Amerika Serikat, Little Yachty, hingga musisi R&B dan EDM asal Amerika Serikat, Gallant. Selain itu, masih ada musisi lainnya yang akan menyemarakkan panggung Hodgepodge Superfest 2018, yaitu August Alsina, Russ, Lemaitre, Day Wave, Cloud Nothings, Tayla Parx, Sundara Karma, Vancouver Sleep Clinic, Swim Deep, Park Hotel, Kid Francescoli, dan Didirri.

Dari dalam negeri, ada nama-nama tenar yang akan tampil, yaitu The Brandals, Tomorrow People Ensemble x Ekka Annash, The SIGIT, The Trees & The Wild, The Barefood, Soft Animal, hingga Onar. Rekti Yoewono, vokalis The SIGIT, mengaku senang dan tidak sabar manggung dan menampilkan keseruan-keseruan di ajang ini.

“Konsepnya keren karena ada banyak band dengan genre yang beda-beda tapi, kami juga enggak sabar untuk nonton The Libertines manggung. Ini band yang sejak zaman kuliah gue idolakan dan bikin The SIGIT jadi nge-band,” kata dia. Untuk menyemarakkan dan menyukseskan Hodgepodge Superfest 2018, Supermusic akan menggelar Road to Hodgepodge Superfest 2018 di lima kota, yakni Surabaya (Grand City Mall) pada 4 Agustus 2018, Yogyakarta (J-Walk) pada 11 Agustus 2018, Tangerang (Summarecon Mall Serpong) pada 17 Agustus 2018, Jakarta (Cilandak Town Square) pada 18 Agustus 2018 serta Bandung (Ciwalk) pada 25 Agustus 2018.

Selain itu, Road To Hodgepodge akan hadir pula di Lampung, Samarinda, Palangkaraya, Makassar, DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Semarang, dan Malang. Untuk info, penawaran menarik khusus untuk member serta jadwalnya bisa dilihat melalui website resmi superfest.supermusic.id.

Tiket Early Bird Hodgepodge Superfest 2018 sudah bisa dibeli sejak 30 Juni 2018 melalui situs resmi atau datang langsung ke kantor Java Festival Production di Simprug Gallery Blok A1. Harga tiket festival untuk daily pass Rp499 ribu, sedangkan untuk two daily pass seharga Rp845 ribu. (AT/M-3)