Cita rasa Peru ala Chef Netty

BERKUNJUNG ke Amerika Selatan tentunya patut berkunjung ke Peru. Namun, mencoba makanan Peru tidak perlu jauh. Beberapa waktu lalu, Media Indonesia berkesempatan mencicipi sejumlah makanan khas Peru, olahan koki Natalia Sophia González Echeverría atau yang akrab disapa chef Natty di JW Marriot, Jakarta.

Siang itu chupe de camarones menjadi sajian pertama. Hidangan ini merupakan sup kental, mirip cream soup. Berbahan dasar susu, telur, wortel, kacang polong, kacang panjang, kentang, ubi, dan udang menjadi sajian pas untuk pembuka. Berikutnya ada ceviche. Potongan ikan dan udang segar ini dicampur potongan bawang bombai, cabai, dan taburan jagung. Semuanya disiram dengan perasan jeruk nipis dan lemon. Perasan jeruk itu, memberikan kesegaran untuk potongan seafood yang mentah. Ada juga aji de gallina merupakan daging ayam yang dicampur dengan saus kuning pedas.

Rasanya mirip mayonis pedas, tapi tidak terlalu pedas. Tekstur makanan ini mirip bubur dengan potongan daging ayam di dalamnya. Di bagian atasnya diberi kentang, telur, dan potongan olive. Selanjutnya Camarones Fritos en Salsa de Maracuyá, berupa udang goreng tepung dengan saus pedas yang terbuat dari markisa. Saat dicelupkan ke saus, rasa markisa yang asam bercampur pedas dari cabai memberikan sensasi yang lezat. Yang menarik lainnya ialah arroz tapado. Nasi yang ditaburi daun peterseli ini menggunakan topping potongan pisang bakar dan telur mata sapi.

Pisang yangdigunakan pun harus pisang yang asam. Pada bagian tengah dari nasi ini, terdapat picadillo atau daging sapi cincang khas Peru. Begitu mencicipi arroz tapado, tekstur nasinya sangat pulen dan potongan daging sapinya juga sangat empuk dan lezat. “Masakan yang saya hidangkan pada promosi di Sailendra Restaurant kali ini beberapa akan menggunakan bahan-bahan asli Indonesia yang sangat pas jika dipadukan dengan bahan- bahan khas Peru,” ujar Chef Natty.

Chef Natty merupakan lulusan dari akademi International Cuisine dari Jerman, yang memiliki pengalaman 14 tahun. Ia pernah menjadi Chef di Residence of the Go vernment Palace dan menya jikan hidangan kepada Presiden, menteri, dan anggota pemerintahan Peru. Chef Natty juga sering memberikan pelatihan kuliner dan berbagai workshop kepada berbagai industri gastronomi. Penggemar sejarah dan budaya Peru, Chef Natty, juga sedang melakukan sebuah riset untuk buku pertamanya mengenai kuliner tradisional khas Peru. (*/M-3)