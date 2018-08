Film Pendek Indonesia Tembus Festival Film Toronto

FILM pendek berjudul "Ballad of Blood and Two White Buckets" yang disutradarai oleh Yosep Anggi Noen terseleksi berkompetisi di Toronto International Film Festival 2018.

"Kami submit secara resmi melalui platform online yang disediakan oleh TIFF dan TIFF melakukan proses seleksi seluruh film yang mendaftar dan akhirnya mereka memutuskan memilih 35 film pendek termasuk film kami," ujar produser film "Ballad of Blood and Two White Buckets," Yulia Evina Bhara, kepada Antaranews, Jumat (10/8) malam.

Diperankan oleh Ruth Marini dan Muhammad Abe, film ini adalah produksi kolaborasi dari KawanKawan Media, LimaEnam Films dan AfterTake Post Production.

Film berdurasi 15 menit ini mengisahkan Ning dan Mur yang berjualan saren untuk bertahan hidup.

"Ballad of Blood and Two White Buckets" akan tayang perdana dan berkompetisi bersama film pendek lain dari berbagai belahan dunia dalam Toronto International Film Festival 2018 yang akan digelar pada September mendatang. (OL-3)