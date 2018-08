Kylie Jenner Dapat Kado Mewah dari Kekasih

HADIAH mobil mewah menjadi bukti cinta Travis Scott kepada sang kekasih, Kylie Jenner yang memasuki usia 21 tahun.

Rapper berusia 26 tahun ini kekasih dari aktris "Keeping Up With the Kardashian" yang telah berpacaran dengan Kylie lebih dari setahun sekaligus Ayah dari putri mereka, Stormi Webster (6 bulan) memberikan sebuah mobil mewah `50s Rolls Royce berwarna putih, yang harganya mencapai ribuan dolar.

Mobil-mobil seperti itu biasanya sering digunakan dalam acara pernikahan, seperti yang dilansir dari eonline.com.

"Hadiah baru untuk Mama," ucap Travis saat berbicara dalam video Snapchat yang memerlihatkan Kylie tengah menggendong Stormi dan juga merekam gambar mobil, yang dihiasi pita merah.

"Aku mencintaimu, Mama, Stormi!" Travis juga menuliskan kata-kata di

Instagram, bersama tayangan foto diriya dengan Kylie.

"Selamat ulang tahun kekasihku. Aku mencintaimu, Mama dengan segenap hatiku. Semoga Tuhan senantiasa memberkatimu dan menyemangatimu. Inilah tanda dalam hidupmu adalah awal untuk mencapai hal yang lebih besar lagi."

Kylie menyebut mobil "impian" dan juga mempublikasikan video Travis yang sedang memeluk dan menggendong Stormi dan ia mengagumi hadiah lainnya; termasuk halaman depan dan jalan dihiasi ratusan mawar mewah di Snapchat miliknya.

Ternyata, Kylie sendiri telah memiliki banyak kendaraan berharga fantastis, termasuk modern Rolls Rocye yang bernilai setidaknya USD300.000 (setara Rp4,3 miliar). Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki Lamborghini.

Di Februari, Kylie memamerkan Ferrari hitam yang diberikan Travis kepada Kylie sebagai 'hadiah bagi pasangan yang telah melahirkan' untuk kelahiran putri mereka.

Dengan gaya rambut pirang, Kylie merayakan ulang tahunnya pada Kamis malam di sebuah pesta mewah bersama Travis dan anggota keluarganya dan teman-temannya. (OL-3)