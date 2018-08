BTN Raih Pengakuan Tata Kelola BUMN Terbaik

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) meraih peringkat pertama untuk kategori the best GCG atau Tata Kelola Perusahaan Terbaik BUMN Terbuka dalam Ajang Anugerah BUMN 2018.

BTN dinilai telah berhasil menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan melebihi BUMN Terbuka lainnya.

Selain menyabet the best GCG, dalam ajang tersebut BTN juga meraih penghargaan Pengembangan Talenta Terbaik dan The Best CEO untuk kategori driving execution.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa proses transformasi yang kami lakukan berhasil. Ini menjadi pemicu semua jajaran BTN baik karyawan dan manajemen untuk bekerja lebih baik lagi," ujar Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso seusai menerima penghargaan Anugerah BUMN 2018 di Jakarta, Kamis (9/8).

Mahelan mengatakan, tata kelola di BTN itu merupakan satu program integrated GRC yang harus dilakukan mulai dari level atas sampai bawah dan itu implementasinya terus dievaluasi. "Implementasi GCG tersebut kami bungkus dengan transformasi yang mencakup infrastruktur, people, dan bisnis," katanya.

Mahelan menambahkan, untuk mempertahankan sebagai perusahaan dengan kualitas terbaik, BTN menetapkan hasil yang harus berkelanjutan baik dari bisnis, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Dari sisi bisnis sebagai bank yang fokus pada sektor pembiayaan perumahan, pertumbuhan kinerja BTN lebih tinggi di atas rata-rata. Ini terlihat selama empat tahun pertumbuhan perseroan 7% hingga 9% di atas rata-rata industri.

"Kemudian, dari sisi SDM BTN memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkarier seluas-luasnya," jelasnya.

Anugerah BUMN Award merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu berdaya saing di tingkat nasional dan global, sekaligus mendorong pertumbuhan tata kelola BUMN yang semakin governance. Event ini juga mengapresiasi kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat kinerja korporasi sekaligus mengonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing kuat di level internasional. Adapun kriteria penilaian Anugerah BUMN 2018 terfokus pada kinerja usaha, kinerja keuangan, kinerja kepemimpinan, dan tata kelola perusahaan sepanjang 2017.