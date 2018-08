Note 9 Hadir di Indonesia

BAGI penggemar seri Note, Samsung Electronics mengumumkan varian terbaru mereka yakni Galaxy Note 9. Ponsel pintar premium tersebut meningkatkan kemampuan S Pen terbaru dengan hadirnya konektivitas serta fitur kameranya yang diklaim sebagai yang paling cerdas.

President and CEO of IT and Mobile Communications Division Samsung Electronics, DJ Koh, menjelaskan varian Note merupakan kebanggaan karena menunjukkan teknologi premium dan inovasi terdepan dalam industri.

"Pengguna Galaxy Note adalah pengguna Samsung yang paling loyal. Note 9 adalah salah satu-satunya smartphone yang dapat mendampingi hidup mereka yang penuh kesibukan," jelas Koh.

Dalam hal spesifikasi, Note 9 dipersenjatai dengan layar 6,4 inci Super AMOLED dengan kerapatan 516 ppi. Dari segi kamera, dilengkapi dengan dual kamera 12 MP + 12 MP sebagai kamera utamanya, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 MP. Untuk bodinya sudah memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan debu dan tahan air bahkan mampu direndam di dalam air selama 30 menit pada kedalaman 1,5 meter.

Dari segi memori terdapat dua versi, yaitu 6 GB RAM / 128 GB + microSD slot up to 512 GB dan 8 GB RAM / 512 GB + microSD slot up to 512 GB. Kapasitas baterainya sebesar 4.000 mAH dengan OS Android versi 8.1 (Oreo).

Ponsel ini akan tersedia di pasaran mulai 24 Agustus dengan warna midnight black, lavender purple, dan metallic copper. Di Indonesia, praorder sudah bisa dilakukan dengan harga termurah, yakni Rp13,4 jutaan dan varian termahal dijual dengan harga Rp17,9 jutaan.