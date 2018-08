Bakal Rindu Balai Kota, Sandiaga Cium Mobil Dinas

SANDIAGA Uno telah melepaskan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah resmi deklarasi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Sandiaga mengutarakan dirinya akan merindukan bertugas di Balai Kota.

"I'm gonna miss this place, tapi kalau kangen boleh dong ke sini," ujar Sandiaga kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/8).

Celetukan Sandiaga kemudian disambut oleh Anies, "Boleh, siap-siap sebelum ke Medan Merdeka Selatan sebelah (Kantor Wakil Presiden)," canda Anies.

Sandiaga mendatangi ruang kerja Anies dalam rangka menyerahkan surat pengunduran dirinya. Penyerahan surat itu dilakukan di depan para pewarta. Sebagai tanda perpisahan, keduanya pun sempat berpelukan setelah bekerja bersama selama 10 bulan mengurus Ibu Kota. Pada kesempatan itu, Sandiaga juga mengalungkan kain batik betawi miliknya ke pundak Anies dan mengutarakan pesan dan kesan terhadap satu sama lain.

"Terimakasih kepada Pak Gubernur telah memimbing kita semua, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi sebuah lokomotif pembangunan dan menjadi nafas dan motivasi saya selama bertugas dua tahun terakhir," ujar Sandiaga.

Sementara Anies menilai Sandiaga sebagai sosok yang dinamis dan sangat aktif. Anies juga memberikan doa untuk Sandiaga yang menjadi cawapres Prabowo.

"You will definitely be missed. We will miss him, tapi kita percaya InsyaAllah tugas besar sedang ada di pundaknya Bang Sandi. Kita doakan agar Insya Allah doanya sampai dan apa yang diikhtiarkan menjadi kebaikan untuk Jakarta dan Indonesia," kata Anies.

Sejak pagi hingga sebelum salat Jumat, Sandiaga masih bertugas di Balai Kota Jakarta. Dia sempat menghadiri pembukaan Pameran Flora dan Fauna 2018 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat sebagai Wakil Gubernur. Setelahnya, Sandiaga bertolak ke Balai Kota.

Tugas ke Lapangan Banteng menjadi momen terakhir Sandiaga menggunakan mobil dinasnya sebagai Wakil Gubernur. Sandiaga pun sempat mencium mobil berpelat nomor B 1764 PQH, sambil berkata, "Bye bye".

Kedatangan Sandiaga di Balai Kota pun disambut Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah. Keduanya berpelukan sebagai tanda perpisahan. Apalagi, Andri sering rapat dengan Sandiaga membahas sejumlah program seperti OK Otrip, penataan kawasan Tanah Abang, hingga perihal Asian Games 2018.

Sandiaga kemudian menemui Anies di ruang kerjanya, lalu sempat menghadiri rapat evaluasi Asian Games 2018 bersama Erick Thohir di Balai Kota sekaligus pamit. Sandiaga akhirnya meninggalkan Balai Kota menggunakan mobil pribadinya bermerk Nissan Grand Livina menuju Mesjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat untuk salat Jumat. (OL-7)