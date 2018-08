Indonesia Tingkatkan Konektivitas dengan Afrika melalui Ethiopian Airlines

WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI AM Fachir bersama dengan delegasi PT Wijaya Karya (persero) Tbk (WIKA) dan Indonesia Eximbank telah melakukan pertemuan dengan CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam, beserta jajaran manajemen ET di Addis Ababa, Ethiopia, Kamis (8/8).

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah upaya konkret untuk meningkatkan kerja sama dengan Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan dengan memanfaatkan ET yang telah membuka jalur penerbangan ke Jakarta.

Dalam keterangan resmi, Kamis (9/8), Wamenlu RI menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah promosi Indonesia melalui flyer dan video singkat mengenai potensi dan pariwisata Indonesia dalam in-flight entertainment di pesawat-pesawat ET, terutama rute menuju Jakarta.

Selain itu, Wamenlu RI juga ingin menjajaki kemungkinan pemanfaatan kargo ET untuk mengangkut komoditas ekspor Indonesia ke Ethiopia dan didistribusikan ke seluruh negara Afrika

CEO ET menyambut antusias usulan Wamenlu RI dan menyatakan bahwa ET siap untuk menjadi mitra Indonesia, baik untuk mempromosikan barang-barang Indonesia ke Afrika, juga membantu promosi pariwisata Indonesia. CEO ET juga mengajak Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan sejumlah infrastruktur terkait penerbangan, seperti bandara, hangar, dan fasilitas lainnya di Ethiopia dan Negara Afrika lainnya.

Selain itu, ET juga berminat untuk membeli pesawat produksi Indonesia untuk penerbangan domestik, serta membangun fasilitas assembly pesawat di Ethiopia untuk menjadi hub distribusi ke negara lainnya.

ET merupakan maskapai nasional Ethiopia yang didirikan sejak tahun 1945 dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Ethiopia. ET telah menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika dengan lebih dari 115 destinasi internasional. (OL-3)