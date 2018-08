Pertamina Upayakan Produksi Blok Sanga-Sanga Naik

PT Pertamina (Persero) menyatakan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga dari VICO Indonesia akan dilakukan dengan membuka sumur baru dan mengoptimalkan sumur lama. WK yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu dari 8 WK terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina pada 20 April 2018 lalu.

"WK Sanga Sanga sudah dapat dari sebelum WK Rokan dan sekarang pas alih kelolanya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kegiatan oprasionalnya agar produksinya dapat ditingkatkan," terang Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di sela menemani Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri acara kirab obor Asian Games 2018 di Lampung. Rabu (8/8)

Menurut dia, Pertamina akan membuka sumur baru dan mengoptimalkan sumur lama. Pembiayaannya pun sudah ada, tinggal diimplementasikan di WK lawas ini. "Berapa komitmen investasi kita lima tahun ke depan sudah ada angka-angkanya. Itu adalah komitmen kita untuk produksi di Sanga Sanga," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola Blok Sanga-Sanga dari VICO Indonesia yang berakhir pada 8 Agustus 2018. Blok Sanga-Sanga merupakan salah satu dari 8 WK terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina pada 20 April 2018 lalu. Berdasarkan data SKK Migas pada akhir Juli 2018, WK Sanga-Sanga menghasilkan produksi minyak-kondensat sebesar 10.753 barel oil per day (bopd) dan gas 80,7 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). (OL-7)