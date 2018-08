Gita Gutawa Rilis Versi Baru Lagu Rangkaian Kata

LAMA tidak meluncurkan karya, Gita Gutawa merilis single lewat channel Youtube-nya. Lagu yang penggalannya juga diunggah pada akun Instagramnya, Jumat (3/8/2018) itu merupakan versi baru Rangkaian Kata. Lagu Rangkaian Kata pertama kali dirilis Gita di Itunes pada Desember 2013. Versi video klipnya baru dirilis pada Maret 2014 di Youtube.



Pada versi barunya, Rangkaian Kata terasa lebih syahdu dan menyentuh dibanding sebelumnya. Jika pada aransemen 2013 Gita menyanyi dengan diiringi band, pada aransemen yang terbaru, penyanyi berusia 24 tahun ini hanya diiringi piano dan biola.



Di instagramnya @gitagut, Gita pun menuliskan ucapan terima kasih kepada Marthin Siahaan yang berada dibalik aransemen baru itu. "And through this post, I’d like to recognize the beautiful work of my good friend @marthin_siahaan yang udah bikin aransemen piano ciamik bikin nuansa baru untuk lagu ini," tulis Gita.



Berbagai tanggapan positif atas Rangkaian Kata versi terbaru ini pun muncul dalam kolom komentar di Youtube. "Makin slow, makin ngena di hati, makin baper maksimal, makin keren pokoknya ini lagi keren bangetlah, Kak," tulis Arzela Valentine.



Hal yang sama juga disampaikan Hartati Woro Utami. "Mau versi lama atau versi baru, lagu ini buat baper maksimal. Versi baru lebih jleb sih. Bagus banget," tulis Hartati sambil menyelipkan emoticon menangis.



Sementara itu, bagi Farhan Ahmad Dwi Putra, ia mengaku lebih suka versi yang lama. Namun, bagian reffnya, dia lebih suka versi yang baru. "Aku lebih suka versi lama sih, Git, tapi di reffnya lebih bagus di versi ini. Tapi, liriknya bener-bener nusuk," kata dia.

Setelah menyandang gelar master dari London School of Economics and Political Science, Inggris pada 2015, Gita lebih banyak menghabiskan waktu membantu sang ayah di Erwin Gutawa Music School (EGSM). Ia pun sempat rehat manggung pada Juni lalu. (AT/M-2)