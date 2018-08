Wajah Baru Layanan Purnajual Daihatsu

SAAT ini, layanan purnajual (aftersales service) telah menjadi faktor penting bagi calon pelanggan sebelum memutuskan membeli mobil. Daihatsu terus mengembangkan layanan purnajual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Daihatsu meyakini bahwa pelanggan membutuhkan pengalaman yang menyenangkan saat mendapatkan layanan purnajual Daihatsu.

Dalam rangka menciptakan layanan yang lebih friendly, tahun ini Daihatsu kembali melakukan penyegaran slogan, yaitu Daihatsu We Care. Penyegaran ini didukung dengan lima program utama, yakni booking service, service super cepat, part 24 jam atau gratis, mobile service, dan garansi service.

Booking Service adalah program yang memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk menjadwalkan service sesuai dengan waktu yang diinginkan di seluruh bengkel resmi Daihatsu.

Tujuan program ini adalah pelanggan mendapatkan pelayanan service yang lebih cepat sebagai customer priority. Pelanggan direkomendasikan melakukan booking service 2 (dua) hari sebelumnya.

Khusus bagi pelanggan yang memiliki waktu terbatas, Daihatsu menyediakan program Service Super Cepat, yaitu pelayanan service berkala hanya dengan waktu 59 menit. Layanan ini dapat dinikmati dengan melakukan booking service terlebih dahulu.

Melalui program Part 24 Jam atau Gratis, Daihatsu memberikan jaminan ketersediaan suku cadang asli dalam waktu 1 x 24 jam. Jika suku cadang diperoleh pelanggan lebih dari 24 jam, maka akan diberikan secara gratis. Program ini berlaku untuk suku cadang tertentu.

Program Mobile Service disediakan oleh Daihatsu sehingga pelanggan dapat melakukan service di rumah atau di manapun yang diinginkan. Layanan ini memberikan keuntungan bagi pelanggan yang tidak dapat datang ke bengkel resmi Daihatsu. Untuk mendapatkan layanan ini, pelanggan perlu melakukan booking service.

Daihatsu juga berupaya meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan melalui program Garansi Service. Daihatsu memberikan garansi service selama 15 hari kerja atau 1.000 KM, yang tercapai lebih dahulu. Seluruh layanan purnajual di bengkel Daihatsu didukung dengan mekanik andal, bersertifikat resmi, dan peralatan modern.

Kelima program service ini merupakan wujud penyegaran slogan layanan purnajual sebelumnya, yaitu We Care for You Better pada 2006 dan Daihatsu Cares for You Better pada 2012.

"Kami berharap, dengan adanya wajah baru ini, pelanggan lebih mendapatkan pengalaman terbaik saat melakukan service di bengkel resmi Daihatsu. Slogan baru ini merupakan wujud komitmen Daihatsu untuk terus-menerus meningkatkan kualitas layanan purnajual, sehingga lebih menciptakan kepuasan pelanggan, "ujar Elvina Afny, Customer Satisfaction & Value Chain (CSVC) Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (OL-2)