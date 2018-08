Akulturasi Budaya Jepang dan Indonesia di Booth Lexus

BERANGKAT dari visi untuk menjadi aspirational brand in lifestyle and automotive industry, Lexus Indonesia kembali menyajikan booth memukau dan penuh cerita di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018 yang berlangsung pada 2-12 Agustus 2018.

Melalui booth yang megah dan modern bertema The Royal Majestic Booth, Lexus mengajak pengunjung merasakan pengalaman tak terlupakan dengan dilayani layaknya royals.

Inilah inti dari setiap kehadiran booth Lexus di GIIAS, yaitu menjadi tempat pengunjung merasakan pelayanan terbaik yang merupakan implementasi dari Amazing Experience.

The Royal Majestic Booth adalah salah satu apresiasi Lexus kepada seluruh pelanggan dan wujud nyata dari komitmen Lexus untuk terus memberikan pelayanan yang paling prima.

Tema tahun ini juga selaras dengan kehadiran mobil flasghip Lexus LS 500 dan Lexus LS+ Concept. Booth Lexus selalu dirancang dengan matang dan detail sehingga setiap sudutnta memiliki makna terkait dengan filosofi Omotenashi, yang berarti melayani dengan sepenuh hati.

Seperti pergelaran GIIAS sebelumnya, booth Lexus di GIIAS selalu berhasil menarik perhatian dari para pengunjung. Terletak di Hall 5D Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tanggerang, The Royal Majestic Booth persembahan dari Lexus merupakan representasi dari akulturasi budaya nasional dan Jepang.

Pengunjung dapat mengamati koleksi mobil Lexus di The Royal Majestic Atrium, sekaligus merasakan pengalaman ternyaman ditengah hiruk pikuk Motorshow di Imperial Garden Lounge.

Cerita di dalam booth tahun ini juga dilengkapi dengan nuansa Indonesia yang diwakili oleh ornamen Wayang, Kolase Tenun Kain Lawas, Kain Batik Masterpiece, serta berbagai ornamen khas nasional lainnya.

General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja mengatakan Lexus memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada pelanggan sudah menjadi komitmen karena keberadaan Lexus di Indonesia bukan semata mengejar volume melainkan ingin menjadi brand yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh tatanan industri dan lifestyle di Tanah Air.

"Inilah salah satu bentuk persembahan Amazing Experience yang selalu diberikan Lexus Indonesia kepada pelanggan. Kami ingin memukau pelanggan dengan memberikan kejutan di booth Lexus, sehingga mereka dapat menikmati dan bangga menjadi bagian dari Lexus," kata Adrian di Tangerang, Banten, Rabu (8/8)

Booth Lexus menghadirkan dua lounge yang terinspirasi Chrysanthemum Throne dengan pemandangan taman yang indah serta pelayanan bintang lima di Lexus Imperial Garden Lounge yang luas dan megah.

Tidak hanya itu, The Lexus Royal Majestic Booth juga memunculkan lima keseimbangan elemen kehidupan dalam filosofi Jepang, yakni Api, Air, Tanah, Udara, dan Langit. Kelima elemen ini tercermin dalam costumer experience program yang diturunkan sebagai minuman dan makanan ringan yang memiliki cerita-cerita unik.

Pada bagian The Royal Majestic Atrium Lexus memamerkan rangkaian produk Lexus yakni Lexus NX, Lexus LX, Lexus RX Sport, Lexus RXL, Lexus LS500, termasuk memamerkan produk baru sedan Lexus The Entirely-New ES, The Newest Lexus SUV UX, serta mobil konsep Lexus LS+. Di sisi kiri, Lexus juga menyajikan brand gallery yang dapat dinikmati oleh penjunjung.

"Sebagai semangat kami untuk terus menyajikan Experience Amazing, kami berkomitmen untuk selalu memamerkan mobil konsep terbaik dari Lexus setiap tahun-nya. Diharapkan penampilan mobil konsep tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan dunia otomotif dan lifestyleb," kata Adrian.

Pada bagian kiri The Royal Majestic Atrium, booth dihiasi dengan brand gallery Lexus dimana pengunjung dapat melihat berbagai brand signature dan koleksi dari Lexus. Sebagai simbol mengedepankan craftsmanship, Lexus menampilkan Takumi Cats sebagai lambang Takumi Masters.

Selain itu, Lexus juga menampilkan Fuji Speedway yang merupakan sirkuit untuk menguji F car, kemudian miniatur Lexus LFA yang merupakan mobil sport pertama dari Lexus dan hanya diproduksi 500 unit, lalu sketsa Lexus LS yang merupakan draft gambar pertama Lexus LS, dimana salah satu inspirasi grille-nya diambil dari dari daun palem kipas Indonesia. Di grille installation dimana pengunjung memainkan tiga macam Grille Lexus yang bisa diputar secara bergantian, termasuk juga terpajang miniatur Lexus Sport Yatch Concept, Lexus Golf Bag, The Art of Lexus Book, dan Lexus Covenant. (OL-2)