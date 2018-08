LeBron James Buat Film Dokumenter

BINTANG NBA LeBron James segera memasukkan produser eksekutif serial dokumenter sebagai salah satu pengalaman di daftar riwayat hidupnya, setelah pemain Los Angeles Lakers itu mengumumkan serial dokumenter berjudul Shut Up and Dribble.

Kehadiran serial dokumenter tiga bagian itu diumumkan stasiun televisi jaringan kabel, Showtime, Senin (6/8) waktu setempat.

Shut Up and Dribble akan mulai tayang di stasiun televisi tersebut bersamaan dengan awal musim NBA 2018-2019, medio Oktober mendatang.

James menjadi produser eksekutif bersama rekan bisnisnya Maverick Carter, dalam proyek yang dipimpin Gotham Chopra itu.

Judul serial itu diambil dari komentar pembawa berita Fox News, Laura Ingraham, ketika berbicara tentang pandangan politik James pada Februari 2018.

Serial itu nantinya akan menghadirkan kronik evolusi budaya dan politik atlet NBA, demikian pengumuman Showtime Sports.

"Menjadi atlet bintang tidak bisa dipisahkan dari pengalaman politik, Shut Up and Dribble menuturkan kisah kompleks dan dramatis dari masa ke masa serta luar dalam," kata CEO Showtime David Nevins dalam sebuah pernyataan resmi.

"LeBron James adalah salah satu atlet yang mendapat sorotan dan tidak menjadi diam melainkan memberikan perspektif, dan ia bersama Maverick Carter dan Gotham Chopra menyajikan serial dokumenter penting dan berwawasan luas yang seharusnya membawa para penggemar dan masyarakat umum ke level diskursus yang lebih tinggi, ketimbang hanya melontarkan komentar abai yang dipakai sebagai judul," imbuh Nevins.

James belakangan menjadi sasaran kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang baru-baru ini mempertanyakan tingkat intelejensia bintang Los Angeles Lakers tersebut lewat sebuah cuitan pada Jumat (3/8) lalu.

Selain Shut Up and Dribble, James juga menjadi pembawa acara unjuk bincang The Shop yang akan mulai diputar pada Agustus ini di HBO. (OL-2)