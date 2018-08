Kroenke Segera Jadi Pemilik Tunggal Arsenal

STAN Kroenke, Selasa (7/8), semakin dekat mengambil alih kepemilikan Arsenal secara penuh setelah pemegang saham minoritas the Gunners Alishter Usmanov menerima tawaran sebesar 550 juta pound sterling (sekitar Rp10,3 triliun) untuk pembelian saham miliknya.

Kroenke, saat ini, menguasai 67% saham Arsenal lewat perusahaan miliknya, Kroenke Sports and Entertainment. Pengusaha asal Amerika Serikat (AS) itu menawarkan untuk membeli 30% saham milik firma Red and White Securities milik Usmanov dengan mengharga klub Liga Primer Inggris itu seharga 1,8 miliar pound sterling.

Usmanov, dalam sebuah keterangan resmi, mengonfirmasi bahwa dia telah menerima tawaran itu tanpa mengungkapkan alasannya.

Kroenke, pemilik klub NFL Los Angeles Rams, mengatakan memiliki pemilik tunggal akan menguntungkan klub. Namun, para pendukung Arsenal menyebut hal itu sangat menakutkan.

Meski memenangkan sejumlah trofi selama beberapa tahun terakhir, Arsenal tertinggal dari klub rival mereka di Liga Primer Inggris dan gagal bersinar di Liga Champions.

The Gunners sudah tidak memenangkan gelar Liga Primer Inggris sejak 2004 dan pada musim lalu menduduki peringkat enam klasemen, tertinggal 37 poin dari Manchester City yang menjadi jawara.

Arsenal juga mengawali petualangan baru selepas Arsene Wenger yang meninggalkan klub asal London itu setelah menjadi pelatih selama 22 tahun. Posisi Wenger digantikan oleh mantan pelatih Paris Saint-Germain Unai Emery. (AFP/OL-2)