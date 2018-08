Deretan Produk Fesyen untuk Bergaya ala Jokowi

SEJAK empat tahun lalu publik Tanah Air punya idola fesyen baru. Siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo.



Tidak hanya jaket bomber yang dikenakan saat jumpa pers menanggapi aksi demo 4 November 2016, payung yang digunakan Jokowi saat menuju tempat sholat di aksi 212 pun jadi viral. Padahal payung biru itu sudah ada sejak Presiden sebelumnya.



Dengan pembawaan yang khas, busana maupun perlengkapan yang dikenakan Jokowi memang jadi terlihat menarik. Berikut beberapa artikel fesyen kekinian ala pria yang kini memiliki dua cucu itu:



1. Sneakers Rajut

Tren sneakers rajut tidak ketinggalan diikuti Presiden. Pria kelahiran 57 tahun lalu terlihat menggunakan sneakers gaya itu di hari ketiga acara We The Fest 2018, minggu (22/7/2018). Presiden memilih sneakers berwarna hitam dengan sol putih, serasi dengan jins denim dan kemeja putih yang dikenakannya. Sneakers itu merupakan produk brand lokal NAH Project. Lewat akun Instagramnya, NAH Project mengumumkan penjualan 1000 pasang sepatu seri Yoga Flexknit v2.0 itu pada Kamis (26/7/2018). Berbanderol Rp415 ribu, sepatu itu sudah terjual habis beberapa hari lalu dan kini sedang direncanakan untuk produksi ulang.



2. Jaket Lukis

Presiden setidaknya sudah dua kali mengenakan jaket lukis. Pertama saat turing menggunakan motor chopper pada April 2018 dan kemudian saat bertemu siswa - siswi OSIS SMA berprestasi di Istana Bogor pada awal Mei 2018. Jaket denim untuk turing maupun jaket bergambar Asian Games tersebut dibuat oleh brand yang sama, Never too Lavish yang bermarkas di Jakarta Barat. Owner Never too Lavish, Muhammad Haudy menjelaskan, selain yang dimiliki Presiden, jaket Asian Games baru dibuat 10 potong. Jaket itu merupakan pesanan Mentri BUMN dan staf pemerintah non mentri. Harganya sesuai standar jaket produk mereka yakni dikisaran Rp4 - 5,5 juta.



3. Sweatshirt

Tahun lalu di acara We the Fest, Jokowi juga sudah membuat kehebohan fesyen. Sebabnya adalah sweatshirt yang dikenakannya. Sweatshirt bertuliskan nama acara itu memang terlihat sangat anak muda dengan gaya kaus baseball yang memiliki warna kontras di bagian lengan. Sweatshirt yang dikenakan Jokowi keluaran dari Monstore yang distronya terletak di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



4. Batik Simpel tapi Elegan

Tidak busana ala anak muda dari Jokowi yang digandrungi netizen, melainkan juga koleksi batiknya. Penggemar band Metallica ini terlihat menyukai batik bermotif sederhana namun tegas. Pilihan warnanya pun tidak neko-neko melainkan didominasi sogan dan hitam yang semakin menguatkan kesan tegas. Dilansir liputan6.com, penjahit langganan Jokowi di Solo, Suprapto, menjelaskan tiga motif kesukaan orang nomor satu itu adalah padi seikat, rajawali dan kawung. Motif itu kemudian juga laris dipesan warga. (*/M-3)