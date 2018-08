Dewi Sukarno Bernostalgia

WAKTU terasa berputar mundur saat Ratna Sari Dewi Soekarno, salah satu istri Presiden Soekarno mendatangi Pameran Benda Seni Koleksi Istana Kepresidenan 2018 yang berlokasi di Gedung A Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (7/8). Ia tertegun cukup lama di depan salah satu lukisan karya maestro pelukis Basoeki Abdullah.

Lukisan berdimensi 120 cm x 80 cm berjudul Dalam Sinar Bulan tersebut merupakan potret dirinya yang dibuat Basuki dalam periode 1950-1964. Dewi mengenakan kain sari India berwarna biru muda, sambil menggendong seekor anak anjing. Perempuan kelahiran Jepang tersebut tampak tersenyum di bawah cahaya temaram bulan yang menyeruak di antara himpitan pohon.

Dewi mengatakan bahwa dirinya baru melihat lagi lukisan koleksi Soekarno itu setelah 56 tahun. “ I was very moved to see collection of Bapak after 56 years. The book koleksi I made with Lee Man Fung at preserve and memories during my life time with my beloved Bapak,” tulis pemilik nama asli Naoko Nemoto itu, dalam buku tamu.

Dewi menikah dengan Soekarno ketika berumur 22 tahun dan mempunyai anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia. Setelah lebih sepuluh tahun bermukim di Paris, sejak 1983 Dewi kembali ke Jakarta. Pada 2008, ia kembali ke Jepang dan menetap di sana.

Lukisan Dalam Sinar Bulan karya Basoeki Abdullah merupakan lukisan realisme dengan gaya mooi indie. Dengan teknik melukis menggunakan cat minyak di atas kanvas. Lukisan ini menggambarkan tentang sosok wanita berparas anggun di bawah sinar bulan memegang seekor anak anjing.

Karya ini termasuk dalam kategori figur manusia, karya-karya yang termasuk di dalamnya adalah lukisan dengan model manusia sebagai objek. Kategori ini lebih mengutamakan figur manusia yang tidak mementingkan aspek ketokohan sang subjek atau figur yang digambar.

Penasaran menyaksikan lukisan sang maestro? Pameran Benda Seni Koleksi Istana Kepresidenan dibuka secara resmi pada 3 Agustus 2018 lalu dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2018 dengan waktu buka mulai pukul 10.00 – 20.00 WIB.

DI sana, pengunjung bisa menyaksikan 45 karya lukisan, patung dan seni kriya, hasil karya dari 34 seniman Indonesia dan mancanegara, yang merupakan koleksi dari 5 Istana, yakni Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Bogor, Istana Tampaksiring, Istana Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Cipanas. (M-4)