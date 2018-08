Kepastian Ojol Demo Saat Asian Games Diputuskan Akhir Pekan Ini

KEPASTIAN terkait demonstrasi organisasi ojek on line (daring) saat perhelatan Asian Games 2018 akan diputuskan akhir pekan ini. Presiden Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan, dirinya sedang menunggu keputusan dari pihak perusahaan aplikator Gojek ihwal tuntutan penentuan tarif dasar.

“Untuk demo kita tunggu keputusan dari Gojek. Kalau Gojek bisa menjanjikan akan mempertimbangkan menyesuaikan tarif yang lebih baik lagi dan hasilnya sangat bagus maka kita tidak akan turun (unjuk rasa),” kata Igun saat dihubungi, Selasa (7/8).

Namun, Igun menegaskan pihaknya tetap akan menerjunkan sekitar 50.000 pendemo bila Gojek tidak juga mau memenuhi tuntutan pihaknya. “Kalau tidak ada kata sepakat maka kami akan tetap beraksi,” imbuhnya.

Pemilihan waktu saat Asian Games dikatakan Igun lantaran Grab, salah satu perusahaan aplikator, mensponsori gelaran tersebut. Igun berasumsi dana yang digunakan memnsponsori Asian Games hasil keringat para mitra kerja Grab.

“Kita ingin tariff dikembalikan seperti dulu Rp3000-Rp4000 per Km. Sekarang untuk Grab Rp1200-Rp1300 per Km. Sementara Gojek Rp1600-Rp1800 per Km. Kita minta tariff dasar, bukan tariff rata-rata,” jelasnya.

Igun menyebut pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan bahwa akan melaksanakan unjuk rasa pada Bulan Juli lalu. Ia tetap akan melakukan aksi meski polisi melarang. Pasalnya, hak menyampaikan pendapat, menurut Igun, telah dilindungi Undang-Undang.

“Penyampaian pendapat itu kan diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi tidak diperlukan izin yang penting kita sudah berikan surat pemberitahuan. Kita akan ikuti arahan kepolisian,” kata Igun.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono enggan berkomentar banyak soal rencana ini. Melalui pesan tertulis Argo hanya mengatakan, “Nanti saja kalau sudah mengirim pemberitahuan,” imbuhnya. (OL-4)