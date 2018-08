Mitsubishi Luncurkan Service Booking Card dalam Layanan Purnajual

PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan layanan purnajual terbaru dalam bentuk Service Booking Card untuk meningkatkan kepuasan konsumen melalui layanan yang lebih proaktif.

Tahap pertama layanan purnajual itu dikhususkan untuk konsumen Mitsubishi Xpander yang menerima kendaraan dalam periode Agustus-Desember 2018 di wilayah Jabodetabek.

Head of Service Marketing Planning Section PT MMKSI Angela Matrisia mengatakan, layanan ini merupakan sisi pro aktif dari MMKSI dalam hal layanan purna jual agar konsumen lebih paham dalam perawatan dan servis kendaraan.

"Kita dari divisi purnajual ingin menunjang kesuksesan Xpander. Bekerja sama dengan Bank Mandiri, Service Booking Card ini berbentuk e-money yang diberikan bersamaan saat penyerahan kendaraan," kata Angela.

Di sisi belakang kartu booking service ada keterangan tanggal servis. Untuk free service pertama, konsumen harus kembali ke diler dan service officer akan memberikan tanggal perawatan.

Adapun benefit yang didapatkan konsumen dilakukan dengan cara bertahap, untuk servis pertama (1.000 km) dapat top up sebesar Rp20 ribu lalu enam bulan berikutnya servis kedua dapat top up Rp50 ribu dan servis ketiga mendapat top up Rp100 ribu.

"Ini merupakan periode stage pertama benefit-nya hanya sebatas top up. Setelah itu akan ada keuntungan lain tapi belum bisa kita sebutkan sekarang. Saat ini hanya untuk Jabodetabek dulu," beber Angela di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (7/8).

Service Booking Card Xpander bersifat mengikat alias satu nomor sama dengan satu sasis. Jadi andai mobil berpindah tangan maka sebaiknya kartu juga diberikan ke pemilik baru. Benefit akan didapatkan saat konsumen melakukan proses perawatan kendaraan dengan menggunakan layanan pemesanan servis atau melakukan perawatan berkala tepat waktu berupa isi ulang uang elektronik.

Keuntungan yang didapat konsumen dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari Rp20 ribu pada free service 1, Rp50 ribu pada free service 2, hingga Rp100 ribu setiap perawatan berkala kelipatan 10 ribu km. Benefit ditambahkan ke kartu yang dimiliki konsumen melalui metode pengisian ulang yang dimiliki oleh bank penerbit. (OL-1)