Bertikai Dengan Kanada, Arab Saudi Tarik Dubes dan Putuskan Kerja Sama

PERTIKAIAN antara Kanada dan Arab Saudi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Terlebih, Arab Saudi menolak seruan Kanada untuk membebaskan sejumlah aktivis yang ditahan lantaran memperjuangkan hak masyarakat sipil dan perempuan.

Pemerintah Arab Saudi bahkan memberikan waktu 24 jam kepada duta besar Kanada agar segera angkat kaki dari negara produsen minyak tersebut. Pun utusan Arab Saudi di Kanada juga telah ditarik mundur. Panasnya konflik berlanjut pada keputusan Saudi yang membekukan semua perjanjian kerja sama terkait perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Nilai perdagangan bilateral ditaksir mencapai US$ 2,3 sampai 3,1 miliar per tahun. Apabila relasi kedua negara terus memburuk, maka kesepakatan penjualan kendaraan ke Saudi senilai US$ 15 miliar berpotensi terancam. Ribuan karyawan di Kanada dari aktivitas manufaktur tersebut pun dapat kehilangan pekerjaan.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menyesalkan keputusan Saudi yang cukup mengejutkan tersebut. Kendati demikian, pihaknya berkomitmen terus memperjuangkan hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia.

Perpecahan antar kedua negara muncul pasca Saudi dipimpin putra mahkota Muhammad bin Salman dengan kebijakan luar negeri yang terbilang agresif. Kanada pun menolak keras aksi penahanan para aktivis perempuan dan hak asasi manusia di negara kerjaan tersebut.

"Kerajaan mengumumkan telah menarik duta besarnya dari Kanada untuk konsultasi. Kami mempertimbangkan duta besar Kanada untuk kerajaan segera meninggalkan negara ini dalam waktu 24 jam ke depan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun twitter-nya.

Tensi ketegangan pun berlanjut pada relokasi ribuan pelajar Saudi di Kanada ke negara lain. Selain itu, maskapai penerbangan Saudi turut mengumumkan penangguhan penerbangan menuju dan dari Toronto. (AFP/OL-7)