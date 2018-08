Alat Pendeteksi Asap Terpasang di Jakabaring Sport City

EMPAT alat pendeteksi suhu dan asap dipasang pada Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, guna memberikan informasi terkait perubahan suhu dan udara setiap waktunya. Alat ditempatkan di Wisma Atlet dan disebar ke sejumlah venue, seperti shooting range, atletik, dan Gelora Sriwijaya Jakabaring.

Kualitas udara bersih harus terjaga pada tempat tinggal dan venue pertandingan atlet dari 45 negara di Kawasan Asia itu. Antisipasi dilakukan karena Sumsel kerap disapa bencana kabut asap saat musim kemarau.

"Ini upaya yang dilakukan dinas terkait agar bisa mendeteksi lebih awal kelembaban udara dan kabut asap, termasuk arah kabut asap. Mudah-mudahan efektif," kata Direktur PT JSC Palembang, Bambang Supriyanto, yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemantauan suhu dan udara, Selasa (7/8).

Selain mengoptimalkan fungsi alat pendeteksi suhu dan asap, Provinsi Sumsel juga membentuk Satgas Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni dan aparat pemerintah terkait untuk mengantisipasi kebakaran lahan.

Penanggung Jawab Jakabaring Sport City Palembang, Rusli Nawi, mengatakan alat pendeteksi asap dipasang sebagai upaya untuk mencegah terganggunya penyelenggaraan ajang Asian Games 2018 apabila berpotensi terjadinya kabut asap.

"Ini merupakan hibah dari center of research on IOT data and reseliency

inisiatif dari ICTP UNESCO. Alat yang berfungsi sebagai pengukur tekanan dan kelembaban udara ini menjadi pendeteksi dini dalam mencegah menyebarnya asap," ungkap Rusli.

Rusli menerangkan, alat ini terprogram secara komputerisasi melalui SIM Card GSM dan bisa terpantau secara real time melalui piranti berbasis android dengan tingkat akurasi 90%.

"Pemasangan alat pendeteksi asap ini sudah dilakukan BLH, BMKF, dan PT JSC pada bagian tertinggi bangunan dan venue. Kami menilai pemasangan alat ini dapat secara efektif untuk mendeteksi lebih awal jika nanti kawasan JSC terpapar asap," tandasnya.(OL-6)