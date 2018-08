Indonesia -Taiwan Sepakat Pererat Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi

SEJUMLAH perusahaan dan kembaga akan melakukan kunjungan ke kawasan industri Cikande dan Jababeka dalam rangka mempererat kerja sama industri bilateral serta investasi ekonomi dan perdagangan. Hal itu termasuk dalam rangaian acara 2018 Indonesia Taiwan Industrial Collaboration Forum, yang berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta sejak Senin (6/8) kemarin.

Adapun ruang lingkup industri yang tercakup dalam forum ini meliputi industri perkapalan, pengolahan logam, teknologi bahan pangan, konsep kota pintar (smart city) dan industri lainnya. Sementara itu, para peserta yang akan hadir terdiri dari Kementerian Ekonomi Taiwan, Asosiasi Industri Taiwan (CNFI), Kantor perwakilan Taiwan di Indonesia (TETO), Kementerian Perindustrian Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Kantor perwakilan Indonesia di Taipei (IETO) serta berbagai kalangan industri dengan jumlah lebih dari 500 orang akan memeriahkan acara forum ini.

Sejumlah perjanjian kerja sama akan ditandatangani pada pertemuan kali ini antara lain MOU kerjasama antara Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan ITRI Industrial Economics and Knowledge Center (IEK Taiwan), lembaga pemerintah dari Kementerian Perindustrian seperti Balai Besar Industri Agro (BBIA/CABI) dengan FIRDI(Food Industry Research and Development Institute), Balai Besar Logam dan Mesin (MIDC) dengan Metal Industries Research and Development Centre (MIRDC) dan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan Taiwan Design Center, perusahaan perkapalan PT. Kingda Marine Technical Indonesia dengan FunzSan Taiwan, perusahan komponen atau aksesoris otomotif Terang Parts Indonesia dengan Jarvisish Intelligence Helmet dan perjanjian kerjasama lembaga lainnya.

Hubungan bilateral Taiwan-Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan sangat erat. Pada tahun 2017 total perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 8.12 miliar dan Taiwan berada di peringkat ke-11 sebagai mitra impor maupun ekspor perdagangan global Indonesia. Jumlah investasi langsung asing (FDI) Indonesia mencapai USD 32,2 miliar pada tahun yang sama dan total investasi langsung Taiwan di Indonesia adalah USD 397 juta menjadikan Taiwan sebagai mitra dagang urutan ke-14 terbesar Indonesia. Impor utama dari Taiwan meliputi peralatan mesin, bahan plastik, produk elektronik, peralatan listrik dan produk baja. Ekspor Indonesia ke Taiwan meliputi produk gas minyak bumi, batubara, minyak mentah, nikel, timah dan sebagainya.

Pada Senin (6/8) kemarin, Federasi Industri Taiwan (CNFI) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sepakat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU). Kesepakatan kerja sama itu dilakukan dalam 2018 Indonesia Taiwan Industrial Collaboration Forum, di Hotel Fairmont, Jakarta.

Hadir pada kesempatan tersebut para pelaku industri, manufaktur serta kedua belah pihak pemerintah Taiwan dan Indonesia. Dalam kegiatan yang diadakan selama tiga hari tersebut akan membahas peluang kerja sama ekonomi dan industri bilateral kedua neagra, terutama peningkatan pertukaran tenaga ahli, memperluas layanan manufaktur dan industri jasa serta memperkuat hubungan kerja sama di masa depan sebagai upaya program Kebijakan Baru ke arah Selatan Taiwan.(RO/OL-7)