Lexus UX Terbaru Perkuat Dominasi Lexus di Segmen Mobil Serbaguna

LEXUS Indonesia semakin memperkuat posisi sebagai market leader di kelas mobil mewah serba guna (Luxury Utility Vehicle premium) di Indonesia dengan meluncurkan The Newest Lexus UX di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, BSD Tangerang.

Crossover yang memiliki julukan The Urban Explorer ini, merupakan produk terbaru dari Lexus, dan akan membuat pilihan pada kendaraan Luxury Utility Vehicle Lexus di Indonesia menjadi semakin beragam.

Sebelumnya, pada kelas Luxury High Utility Vehicle, Lexus memiliki Lexus LX570. Sedangkan RX series, yaitu produk andalan Lexus, yang berada pada kategori Luxury Medium serta di kelas Luxury Low, Lexus memiliki NX series. Tahun ini, Lexus akhirnya melengkapi seluruh line up Utility Vehicle dengan kehadiran The Newest Lexus UX sebagaiCrossover baru andalannya.

Diluncurkannya The Newest Lexus UX di GIIAS 2018 menjadi yang pertama kali-nya se-Asia. Mobil ini menampilkan desain yang edgy dan compact. The Newest Lexus UX merupakan produk yang dikembangkan Lexus dengan platform global terbaru yakni GA-C (Global Architecture - Compact) yang memberikan pusat gravitasi terendah di kelasnya.

Dimensi panjang 4.495 mm dan radius putar 10,4 m, membuat The Newest Lexus UX mudah menyusuri liku jalan perkotaan. Dengan sistem suspense MacPherson strut pada bagian depan, dan Double Wishbone pada bagian belakang, secara khusus dirancang untuk memaksimalkan kelincahan berkendara di perkotaan dengan kenyamanan diberbagai medan. Tenaga 183 HP yang di hasilkan oleh Luxury Crossover ini merupakan yang terdepan di kelasnya.

“Kehadiran The Newest Lexus UX makin melengkapi pilihan produk Lexus di Indonesia, sekaligus semakin memperkuat posisi Lexus sebagai market leader di market Luxury Utility Vehicle. Kami bangga dapat memperkenalkannya pertama kali se-Asia kepada pada Automotive Enthusiast” kata General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirttadjaja di Banten, Selasa (7/8).

Kesan mewah The Newest Lexus UX terlihat di tampilan depan mobil yang dilengkapi oleh lampu 3-LED projectors, di sisi lain, dengan terobosan inovasi lampu belakang limitless line berbentuk horizontal yang sangat attractive terutama di malam hari. Serta signature grille UX menambahkan kesan imaginative.

Untuk kenyamanan berkendara yang berkelas, konsep “seat-in-control” di implementasikan dalam The Newest Lexus UX sehingga memudahkan pengemudi mengoperasikan fungsi-fungsi utama kendaraan, serta bentuk sandaran kursi yang khusus, memungkinkan pengemudi mengendarai mobil dengan postur yang nyaman.

Sedangkan bagi penumpang, integrasi audio switch yang berada pada sandaran tangan menciptakan efisiensi dalam mengontrol sistem multimedia yang telah dilengkapi dengan 10.3” Center Display sebagai unggulan di kelasnya.

The Newest Lexus UX adalah Luxury Crossover pertama yang telah dilengkapi dengan Seat Heater and Cooler. Tak hanya itu, kursi kinetik yang dibalut dengan Semi-Aniline leather dapat melakukan adaptasi sempurna pada struktur tubuh manusia ketika sedang dikendarai. Keluar masuk kabin juga terasa menjadi lebih mudah melalui penempatan titik-pinggul yang optimal karena bentuk bantalan kursi yang unik.

The Newest Lexus UX hadir di Indonesia dengan tiga tipe, yakni Lexus UX 200 gasoline , tersedia dalam varian Sport dan Luxury, serta UX 250h Hybrid, yang keduanya dilengkapi dengan teknologi high termal efficiency untuk menciptakan konsumsi bahan bakar menjadi irit dan ramah lingkungan, serta fitur direct shift CVT transmission.

“Lexus senantiasa berkomitmen mewujudkan Amazing Product yang mentransformasikan Function Into Emotion, Performance Into Passion, dan Technology Into Imagination. Hasilnya Lexus menghadirkan mobil Luxury Crossover Lexus UX yang nyaman sekaligus lincah dengan berbagai fitur inovatif didalamnya,” tandas Adrian. (OL-2)