Menanti Aksi Leonardo Dicaprio dan Brad Pitt

DENGAN menggenakan baju bergaya 60an, Leonardi Dicaprio berfoto bersama dengan Brad Pitt. Foto tersebut diunggahnya di akun Instagramnya pada 24 Juni lalu. Dalam captionnya, ia menuliskan <i>first look. OnceUponATimeInHollywood<p>.

Foto itu rupakanya proyek film terbaru dari sutradara kawakan Quentin Tarantino. Film ini menceritakan tentang masa industri perfilman jatuh dan terjadi peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan para pengikut kultus Charles Manson.

Leo memerankan Rick Dalton, seorang aktor televisi yang gagal menjadi pemain film. Dalton merupakan tetangga dari Sharon Tate (Margot Robbie) yang dibunuh oleh para pengikut Manson dalam keadaan hamil delapan bulan. Brad Pitt sendiri akan memerankan Cliff Booth, seorang stunt double dari Dalton.

Walaupun akan mengambil sudut pandang pada kejadian pembunuhan Sharon Tate, cerita dari film ini dikatakan bukanlah kejadian lengkap mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Manson Family (Pengikut Charles Manson). Selain Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio, film ini pun akan dimeriahkan banyak aktor besar lainnya seperti Al Pacino, Kurt Russell, Burt Reynolds, Dakota Fanning, dan banyak lagi.

Penampilan kedua pemain gaek ini dalam satu layar garapan Tarantini merupakan kali kedua. Brad Pitt pernah bermain dalam film Inglorious Bastard pada 2009. Ia memerankan Letnan Aldo Raine seorang pembunuh Nazi dari Amerika. Leonardo sendiri bermain di film yang lain yaitu Djanggo Unchained tahun 2012. Ia memerankan Calvin Candie seorang tuan tanah yang memiliki banyak budak. Kedua film yang pernah mereka mainkan berkisah tentang sejarah, seperti film Once Upon a Time in Hollywood.

Film garapan Quentin Tarantino ini dijadwalkan akan tayang secara serentak di seluruh dunia pada tanggal 9 Agustus 2019. Tanggal itu bertepatan dengan 50 tahun pembunuhan pada Sharon Tate. Film ini pasti akan dinantikan oleh para warganet yang ingin melihat adu akting dari kedua aktor kawakan ini. (telegraph/imdb/dailymail/M-3)