Dilarikan ke Rumah Sakit, Pink Batalkan Konser di Sydney

BINTANG pop Pink terpaksa membatalkan sejumlah konsernya di Sydney setelah dia harus dirawat di rumah sakit karena dehidrasi dan virus.

Penyanyi lagu Just Give Me a Reason dan Get the Party Started itu membatalkan konser yang dijadwalkan pada Jumat (3/8) namun tetap tampil pada Sabtu (4/8) sebelum dilarikan ke rumah sakit pada Minggu (5/8).

"Pink dilarikan ke rumah sakit di Sydney pada Minggu (5/8) malam karena dehidrasi. Dia mendapatkan perawatan dan diizinkan pulang. Namun, dia kembali masuk ke rumah sakit pada Senin (6/8) dan didiagnosa terkena virus perut," ujar promotor Live Nation.

"Pink dirawat selama semalam di rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan dan beristirahat," imbuh promotor itu.

Pernyataan itu tidak menyebut kapan Pink bisa melanjutkan konsernya.

Konser Pink pada Senin (6/8) dan Selasa (7/8) dinyatakan ditunda namun tiket untuk konser pada Kamis (9/8) tetap dijual.

Meski sejumlah penggemarnya kecewa, mayoritas dari mereka mendoakan kesembuhan penyanyi itu.

"Cepat sembuh, Pink. Saya memiliki tiket untuk konser pada Minggu (12/8). Kami mengerti jika konser itu harus ditunda. Anda harus merawat diri sendiri terlebih dulu," ujar seorang penggerar Pink di akun Facebook tur penyanyi itu. (AFP/OL-2)