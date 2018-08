Robert Redford Putuskan Pensiun

ROBERT Redford, legenda film dan pemenang penghargaan Oscar, mengumumkan bahwa dia pensiun berakting di usia 81 tahun. Film The Old Man & The Gun akan menjadi film terakhirnya.

Aktor, sutradara, dan pendiri Sundance Institute dan festival filmnya, memulai kariernya di panggung drama pada 60 tahun lalu sebelum hijrah ke televisi dan film, serta kemudian menjadi sutradara.

"Jangan pernang mengatakan tidak. Namun, bagi saya, semuanya telah berakhir di bidang akting. Saya memutuskan pensiun karena saya telah berakting sejak usia 21 tahun," ujar Redford dalam wawancara dengan Entertainment Weekly.

Agen Redford, Cindi Berger, mengonfirmasi keputusan pensiun sang aktor.

Namun, ketika ditanya apakah keputusan pensiun itu juga berlaku untuk aktivitasnya sebagai sutradara, Berger menolak mengonfirmasi.

Pada 2016 lalu, Redford mengatakan kepada cucunya bahwa film Our Souls at Night dan The Old Man & The Gun akan menjadi film terakhirnya.

The Old Man & The Gun mengisahkan tentang petualangan Forrest Tucker, pembobol bank yang aksi kriminalnya serta upayanya melarikan diri dari penjara berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Redford berperan sebagai Tucker. (AFP/OL-2)