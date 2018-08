Kanomas Bantah Kuasai Aset First Travel Secara tidak Sah

MELALUI kuasa hukumnya, Husni Farid Abdat dan Rizky Pramana Dwijaya, PT Kanoman Arci Wisata atau Kanomas Tour & Travel, membantah telah menguasai aset sitaan milik First Travel secara ilegal.

Husni kepada wartawan di Yogyakarta, Senin (6/8), mengatakan aset-aset yang kini dikuasai PT Kanomas bukan aset First Travel.

"Aset-aset tersebut telah beralih kepada klien kami jauh sebelum Andika Surachaman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka kasus First Travel," katanya.

Ia mengemukakan peralihan kepemilikan aset dari First Travel kepada PT Kanomas, sudah ditunjukkan dalam persidangan yang menyeret ketiga orang tersebut.

"Saat pemeriksaan saksi, klien kami telah dipanggil dan memberikan kesaksian terkait peralihan dan kepemilikan aset-aset tersebut," katanya.

Ia menambahkan, peralihan sebagian aset First Travel kepada Kanomas adalah sebagai pembayaran atas sebagian utang First Travel kepada Kanomas.

"Beberapa aset itu digunakan First Travel sebagai pembayaran sebagian utang kepada klien kami," tegasnya.

Husni menambahkan, keseluruhan utang First Travel mencapai Rp85 miliar, sedangkan taksiran aset sebagaimana dimaksud adalah sebesar Rp30 miliar.

"Sehingga sampai hari ini, First Travel masih memiki sisa utang yang sangat banyak kepada klien kami," tegas Husni.

Dikatakan, dalam penyelanggaraan perjalanan ibadah umrah, First Travel selalu mengambil tiket melalui Kanomas selaku provider tiket untuk beberapa maskapai penerbangan seperti Saudi Airlines dan Etihad.

Hubungan antara First Travel dan Kanomas, jelasnya, semata-mata merupakan hubungan mitra bisnis.

Dalam hal ini, katanya, First Travel selaku penyelanggara perjalanan ibadah umrah dan Kanomas selaku provider tiket yang merupakan vendor penyedia tiket bagi jamaah umrah FT.

Husni menambahkan, sejak pertengahan 2016, hubungan kerja sama First Travel dan Kanomas pada awalnya berjalan cukup baik. Ia menyebut banyak jamaah umrah First Travel yang diberangkatkan menggunakan tiket yang dibeli First Travel dari Kanomas.

"Pembayaran tiket juga berjalan baik, setelah diterbitkan invoice oleh Kanomas dibayar lunas First Travel. Itu pada awal-awal hubungan bisnis," katanya.

Namun kondisi mulai berubah sekitar akhir 2016 atau pada November 2016. Dikatakan, First Travel mulai mengalami kesulitan pembayaran dan kemudian mulai muncul tagihan yang tidak dibayarkan lunas dan menjadi utang.

Untuk menyelesaikan utang tersebut, ujarnya, PT Kanomas menempuh berbagai cara antara lain dengan skema pembayaran memberikan kesempatan kepada First Travel untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau menyicil.

"Kemudian pada April 2017, First Travel menyerahkan aset-aset milik Bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan. Aset yang diserahkan itu antara lain berupa rumah di Sentul, kantor di Depok, dan rumah di RTM Depok serta beberapa mobil seperti Hummer, Vellfire, VW Caravelle, Fortuner, dan Pajero sebagai bagian upaya pelunasan utang First Travel kepada klien kami," jelasnya.

Semua peralihan aset itu, lanjutnya, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peralihan aset, katanya, juga telah diketahui serta dilaksanakan sendiri oleh Bos First Travel.

"Hal ini diperkuat dengan tidak adanya bantahan dan sanggahan oleh Bos FT pada saat klien kami memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Depok," ujarnya.

Sementara itu, terkait adanya pemberitaan terkait pinjam pakai aset yang dilakukan Kanomas, Husni menjelaskan, "Pinjam pakai yang diberikan kepada klien kami telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Klien kami merupakan pihak yang berhak dan berwenang atas aset-aset tersebut."

Karenanya, katanya, aset yang disita dari Kanomas, berdasarkan hukum sudah sewajarnya harus dikembalikan kepada Kanomas.

Penasihat hukum Kanomas lainnya, Rizky Pramana Dwijaya menambahkan,masyarakat harus mengetahui bahwa aset yang disita dari First Travel itu banyak sekali.

"Banyak opini yang menyatakan seolah-olah aset yang beralih menjadi milik klien kami adalah merupakan keseluruhan dari aset First Travel yang disita. Itu adalah opini yang perlu diluruskan, aset yang telah beralih menjadi milik Kanomas sebagaimana sudah kami jelaskan hanyalah sebagian dari total aset FT yang saat ini berdasarkan putusan hakim dirampas oleh negara," jelasnya. (OL-2)