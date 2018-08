Waspadai Pelemahan IHSG Akibat Pelemahan Rupiah

INDEKS harga saham gabungan dibuka menguat 0,85% di level 6,058.511 dari penutupan sebelumnya di akhir pekan lalu di level 6,007.538. Pergerakan IHSG mencoba bertahan di atas target support di kisaran 5978-5988 seiring masih maraknya aksi jual pelaku pasar.

Analis Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Reza Priyambada mengatakan diharapkan IHSG selanjutnya dapat bertahan di atas support 5976-5989 dan resisten diharapkan dapat menyentuh kisaran 6015-6024.

Masih minimnya sentimen positif, terutama dari Rupiah yang kembali melemah dapat kembali membuka peluang pelemahan.

“Ditambah dengan kembali meningkatnya aksi jual dari pelaku pasar setelah sentimen rilis kinerja emiten telah lewat. Tetap mewaspadai terhadap sentimen-sentimen yang dapat membuat IHSG kembali melemah, terutama jika aksi profit taking kembali ada,” ujar Reza, Senin (6/8).

Adapun rupiah dibuka pada level 14,493 per dolar AS menguat tipis dari penutupan sebelumnya pada 14.498 per dolar AS.

Saham-saham yang direkomendasikan untuk dibeli pekan ini antara lain Gudang Garam (GGRM), selama mampu bertahan di atas Rp74.675. Dia akan support di kisaran Rp74.650-74.675 dan resisten di Rp 75.450-75.650.

Indo Tambangraya Megah (ITMG) direkomendasikan beli selama mampu bertahan di atas Rp 28.850. Support saham ini akan di kisaran Rp28.725-28.850 dan resisten Rp29.350-29.450.

Selain itu, saham Chandra Asri (TPIA) , beli selama saham mampu bertahan di atas Rp5.050. (OL-2)