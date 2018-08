Pelatih Bola Basket Three On Three Siapkan Strategi Tanpa Jovita

PELATIH tim nasional bola basket three on three putri Indonesia Wahyu Widayat Jati menyiapkan strategi khusus bagi timnya di Asian Games XVIII 2018 setelah ditinggal salah satu pemain andalan mereka, Jovita Elizabeth Simon.

Jojo, sapaan Jovita, terlibat di pemusatan latihan dan beberapa kompetisi di Tiongkok juga Eropa, sebelum mengalami cedera di bagian ligamen lutut anterior cruciate ligament (ACL) yang membuatnya tidak bisa tampil di Asian Games 2018.

"Jovita memiliki teknik penguasaan bola yang lumayan. Namun, setelah dia cedera, tim tidak lagi memiliki pemain dengan kemampuan sama seperti Jojo. Jadi harus ada perubahan strategi," ujar Wahyu di Jakarta, Minggu (5/8).

Menurut Wahyu, tanpa Jojo, timnya harus bermain dengan bola-bola cepat. Tidak bisa memegang bola terlalu lama. Jika bola berada di tangan, Wahyu meminta para pemainnya berpikir cepat untuk menentukan apakah tindakan selanjutnya adalah mengoper atau melakukan lemparan ke keranjang.

"Harus sesedikit mungkin pegang bola. Kalau bisa langsung berikan ke teman atau serang ke keranjang," kata Wahyu.

Dia melanjutkan, sistem seperti itu sudah dipertajam kala skuatnya menjalani pemusatan latihan di Serbia pada Juli 2018.

"Di sana, kami melihat sistem itu bisa dipakai di tim ini," tutur Cacing, sapaan Wahyu.

Timnas bola basket 3X3 putri ditargetkan meraih medali perunggu di Asian Games 2018. Menurut Cacing, hal itu sangat mungkin untuk diwujudkan.

"Peluang tetap ada ada. Pesaing terkuat kita Tiongkok dan Jepang, tetapi kita sudah pernah menghadapi mereka di turnamen persiapan Asian Games. Memang kalah, tetapi skornya tidak jauh," kata Wahyu.

Terkait target tersebut, Manajer Timnas bola basket three on three putra-putri Indonesia Fareza Tamrella mengungkapkan hal senada dengan Wahyu.

"Semua sangat mungkin di three on three. Yang menentukan kemenangan adalah siapa yang pintar membaca peluang dan siap di setiap pertandingan," kata Fareza.

Adapun saat ini timnas bola basket three on three putri Indonesia masih beranggotakan lima pemain yaitu Putu Eka Liana Febiananda, Dewa Made Ayu Sriartha Kusuma Dewi, Christie Apriani Rumambi, Delaya Maria dan Regita Pramesti.

Penentuan empat pemain timnas putri 3X3 untuk Asian Games 2018 dilakukan Senin (6/8).

Sementara itu, berbeda dengan timnas putri, timnas bola basket three on three putra pada Selasa (24/7) sudah mengumumkan empat pemain untuk Asian Games 2018. Mereka adalah Erick Jonathan Gosal, Rivaldo Tandra Pangesthio, Vincent Rivaldi Kosasih dan Agassi Goantara.

Pertandingan bola basket 3X3 Asian Games 2018 sendiri akan digelar pada 21-26 Agustus 2018 di Arena Tenis Lapangan (Outdoor) Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. (OL-2)