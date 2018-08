Mission Impossible Bertahan di Puncak Box Office

MISSION Impossible - Fallout sukses bertahan di puncak box office untuk pekan kedua secara beruntun. Film yang dibintangi Tom Cruise itu sukses mengalahkan film keluaran Disney, Christopher Robin.

Mission Impossible - Fallout adalah film keenam dari rangkaian film Mission Impossible. Film itu sukses meraup pendapatan sebesar US$35 juta.

Adapun Christopher Robin menduduki posisi kedua dengan raihan US$25 juta. Film yang diinspirasi dari buku karya AA Milne, Winnie the Pooh itu bercerita mengenai Christopher Robin yang telah dewasa bertemu kembali dengan boneka sahabatnya. Film itu dibintangi oleh Ewan McGregor dan Hayley Atwell serta menampilkan suara Brad Garrett dan Jim Cummings.

Posisi ketiga diduduki film debutan lainnya, The Spy Who Dumped Me. Film aksi komedi yang dibintangi Mila Kunis dan Kate McKinnon itu meraup pendapatan sebesar US$12,4 juta.

Sementara itu, Mamma Mia! Here We Go Again menduduki posisi keempat dengan raihan US$9,1 juta. Film musikal ini menampilkan Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Cher, dan Pierce Brosnan.

Posisi kelima diduduki The Equalizer 2. Film aksi produksi Sony yang dibintangi Denzel Washington itu meraup pendapatan sebesar US$8,8 juta. (AFP/OL-2)