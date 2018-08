Targetkan 1.500 Mobil Terjual Selama GIIAS 2018

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), agen pemegang merek (APM) Mazda di Indonesia menampilkan sekitar 13 unit display kendaraan pada booth seluas 924 meter persegi di ajang GIIAS 2018 di ICE BSD, Tangerang, Banten yang berlangsung mulai 2 Agustus hingga 12 Agustus mendatang.

Selain model yang sudah ada di pasaran sebelumnya, Mazda juga menampilkan dua produk baru, yaitu All New Mazda6 Elite dan New Mazda CX-3.

Di booth yang berada di Hall 6 ICE BSD antara lain memajang Mazda

CX-5, Mazda CX-9, Mazda2, Mazda3, dan Mazda MX-5. Dalam perhelatan kali ini, Mazda juga memamerkan produk terbatas model Mazda CX-5 yang ditambahi dengan sejumlah aksesoris.

Direktur Penjualan, Pemasaran dan Humas PT. EMI, Ricky Thio mengatakan,

di ajang GIIAS 2018, Mazda menargetkan bisa menjual hingga 1.500 unit

kendaraan. Berkaca dari penyelenggaraan GIIAS sebelumnya, Ricky mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai.

"Mazda CX-5 saat ini masih menjadi model terlaris Mazda hingga saat ini, diikuti dengan Mazda2 dan Mazda3. Karena itu, kami hadirkam edisi terbatas dari Mazda CX-5 di GIIAS 2018 dengan penambahan sejumlah aksesoris. Edisi terbatas ini hanya bisa didapatkan lewat pembelian di GIIAS," kata Ricky kepada Media Indonesia.

Target 1.500 mobil terjual di ajang GIIAS 2018 sejalan dengan target penjualan Mazda sepanjang tahun ini yang bisa mencapai 8.000 unit kendaraan. Data semester I tahun ini menyebutkan, penjualan Mazda di pasar otomotif nasional telah mencapai 3.000 unit kendaraan.

Untuk mendongkrak penjualan selama GIIAS 2018, Ricky menyebutkan pihaknya mencanangkan sejumlah promo menarik. Di antaranya bunga ringan hingga 0,88% dari perusahaan leasing yang bekerja sama dengan Mazda. Selain itu juga ada undian berhadiah bagi konsumen Mazda di GIIAS 2018.

Konsumen juga bisa mendapatkan program menarik lainnya berupa Mazda Warranty yang memberikan jaminan selama 5 tahun atau 150 ribu km.

Dengan Mazda Warranty, pelanggan mendapatkan layanan Emergency Roadside Assistance dengan menghubungi nomor 14051 yang siaga selama 24 jam. Mazda Warranty merupakan kerja sama antara PT EMI dengan PT Sompo Insurance Indonesia sebagai penyedia layanan garansi.

Edukasi teknologi

Di ajang GIIAS 2018, Mazda juga ingin mengedukasi pasar lewat teknologi yang dikembangkan melalui SKYACTIV dan Cylinder Deactivation. Gubahan

teknologi tersebut membuat mobil Mazda tampil lebih premium.

Tampilan premium juga tercorak dalam booth Mazda yang menggunakan warna dasar hitam yang mengesankan kesan elegan dan mewah. Meski dengan tampilan premium, Mazda tetap hadir dengan harga yang bersaing di pasaran.

Persoalan harga tersebut setidaknya bisa dicapai karena Mazda masih berkutat dengan teknologi pembakaran dalam (internal combustion) di Indonesia. Eksplorasi tersebut menghasilkan tenaga mesin yang lebih efisien, namun lebih murah pembuatannya dibandingkan penggunaan baterai untuk mobil listrik.

"Tentu kami juga akan beralih kepada kendaraan elektrik, contohnya saja kerja sama Mazda dengan Toyota di Jepang. Tapi kami punya peta jalan terkait penciptaan kendaraan elektrik tersebut," tandas Ricky.