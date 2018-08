Mazda Tampilkan Dua Mobil Baru di GIIAS 2018

PAMERAN otomotif kelas dunia, Gaikindo Indonesia International Auto

Show (GIIAS) 2018 menjadi sarana bagi agen pemegang merek (APM) untuk memperkenalkan produk.

Pada gelaran yang berlangsung di ICE BSD, Banten, pada 2-12 Agustus 2018 itu agen pemegang merek (APM) Mazda, PT Eurokars Motors Indonesia (PT EMI) memamerkan 13 mobil. Mobil yang dipamerkan dengan berbagai model, mulai SUV, MPV, sedan, dan estate termasuk cross-over, serta hatchback.

PT EMI hadir di booth 6A dengan luas 924 meter persegi dengan memajang dua model facelift, Mazda CX-5 dan Mazda CX-9, Mazda2 dan Mazda3, hingga roadster Mazda MX-5.

Dua di antaranya merupakan produk baru yang telah mendapatkan penyegaran, baik dari sisi tampilan, performa, maupun pengendaraannya.

Pertama, diperkenalkan kendaraan saloon premium All New Mazda6 ELITE Sedan dan Estate, sedangkan model yang lain ialah kendaraan cross over New Mazda CX-3.

Keduanya digadang-gadang sanggup membuktikan bukan semata-mata sebagai moda transportasi. "Mazda sudah jauh meninggalkan prinsip tersebut. Mobil harus menyatu dengan pengemudinya, memberikan kenyamanan yang lebih, keasikan berkendara, dan dapat dinikmati oleh seluruh penumpang," ujar Presiden Direktur PT EMI, Bapak Roy Arman Arfandy saat jumpa pers di tengah penyelenggaraan GIIAS 2018 di BSD City, Tangerang, Kamis (2/8).

All New Mazda6 ELITE merupakan model saloon premium unggulan Mazda

yang telah mendapatkan penyegaran dan penyempurnaan (facelift) ketiga kali. Jika pada dua facelift sebelumnya, Mazda fokus untuk mencapai kenikmatan berkendara yang ideal. Namun, gubahan kali ini, pengemudi dapat merasakan sensasi berkendara dengan lebih rileks dan santai.

Tampil dengan mengusung nama ELITE, All New Mazda6 ELITE Sedan dan All New Mazda6 ELITE Estate hadir dengan tampilan lebih premium, yakni dengan desain interior mewah, kenyaman berkendara premium didukung dengan kualitas peredaman kabin terbaik dan suguhan sound system kelas atas dari BOSE. Jika pada dua penyegaran sebelumnya Mazda mengoptimalkan peningkatan kenikmatan berkendara pada Mazda6, kali ini tim yang mengembangkannya berfokus untuk menyuguhkan pengendaraan yang lebih relaks dan lebih meringankan pengemudi.

"Kali ini kami menawarkan performa yang semakin baik, yang dapat hadir secara instan saat pengemudi membutuhkannya. Hal ini tentunya dapat memberikan keyakinan pada pengemudi, bahwa mereka dapat mengandalkan mobil ini setiap waktu sehingga menjadikan pengemudi dapat berkendara lebih santai dan menikmati pengendaraan Mazda6 semakin baik," ujar Roy.

Roy mengklaim All New Mazda6 ELITE Sedan maupun Estate dapat diandalkan dalam berkendara setiap saat. Apalagi dengan badan (body) yang semakin kaku, pengendaraan yang lebih senyap, serta sistem suspensi yang didesain ulang akan membuat perjalanan berkendara semakin istimewa.

General Manager Asean Business Office Mazda Motor Corporation, Bapak Susumu Niinai menekankan bahwa sebagaimana visi Mazda untuk dapat memberikan produk berteknologi, All New Mazda6 ELITE Sedan dan Estate juga telah dirancang dengan teknologi canggih.

"Kami ingin membantu orang merasakan hidup berarti dan penuh semangat. Oleh karena itu, Mazda hadirkan produkproduk dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia," ujarnya.



New Mazda CX-3

Di lain pihak, tentang New Mazda CX-3 terbaru mengalami penyegaran pada beberapa bagian.

Mazda CX-3 melakukan debutnya di Indonesia pada 2016, dan mulai dipasarkan pada Maret 2017. Cross over SUV yang diimpor utuh dari Jepang ini mendapatkan penyegaran (facelift) yang menyuguhkan peningkatkan desain, kedinamisan performa, keselamatan, dan tingkat keramahan lingkungan. "Penyempurnaan pada New Mazda CX-3 kami tujukan untuk semakin memperkuat ikatan antara mobil dengan sang pemilik," ujar Roy.

Ada tiga bagian utama yang menjadi fokus penyempurnaan New Mazda CX-3, yaitu pengendaraan dengan optimalisasi kemampuan dinamis, performa dengan penyempurnaan mesin Skyactiv serta peningkatan kualitas interior. Melalui filosofi pengembangan dan desain yang dimiliki Mazda, penyempurnaan CX-3 menyuguhkan peningkatan yang evolusioner untuk terus menjawab keinginan konsumennya.

Karakter unik New Mazda CX-3 juga semakin kuat dengan desain interiornya. Mulai bagian depan hingga belakang, mesinnya pun diperkuat dengan mesin SKYACTIV-G 250 berkapasitas 2,0 liter yang mampu menghasilkan tenaga puncak 149 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 195 Nm pada2.800 rpm.

"Jantung pacu itu juga dikombinasikan dengan transmisi Skyactiv -Drive

otomatis 6-speed yang juga mendukung kenyamanan berkendara," jelas Roy.

New Mazda CX-3 memiliki dua varian, yaitu New Mazda CX-3 GT dan New Mazda CX-3 Touring. CX-3 GT dibanderol dengan harga Rp439,8 juta atau hanya naik Rp1 juta jika dibandingkan dengan varian sebelumnya, sedangkan CX-3 Touring Rp391,8 juta atau naik Rp2 juta dari varian sebelumnya.

Sedangkan All New Mazda6 Elite Sedan berbanderol Rp649,8 juta (naik Rp15 juta dari varian lama), dan All New Mazda6 Elite Estate Rp554,8 juta (naik Rp16 juta dari sebelumnya).