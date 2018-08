Wuling Bersemangat di Pasar Otomotif Indonesia

PEMAIN baru di pasar otomotif nasional, PT SGMW Motor Indonesia, agen pemegang merek (APM) Wuling Motors di Indonesia, terbilang sukses menembus pasar Indonesia. Dua produk andalannya, Wuling Confero dan Wuling Cortez mendapat sambutan positif dari pengguna kendaraan roda empat di Tanah Air.

Sejak mulai menjual mobil pada Agustus tahun lalu, sudah lebih dari 14 ribu kendaraan berhasil dijual Wuling hingga saat ini. Penjualan terbesar masih dipegang Wuling Confero yang menjadi model kendaraan perdana Wuling di Indonesia. Confero menyumbang 60% dari seluruh penjualan Wuling.

Dengan modal investasi hingga US$700 juta dan pabrik perakitan di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, seluas 60 hektar, Wuling kini menjelma menjadi salah satu jajaran 10 besar merek penjualan mobil di Indonesia dengan dukungan 80 dealer. Semangat untuk terus memberikan produk terbaik bagi konsumen Indonesia pun tercermin dalam keikutsertaan Wuling pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, di ICE BSD, Tangerang, Banten, 2-12 Agustus 2018. Di tahun ketiga mengikuti GIIAS ini, Wuling mengusung tema Drive, Grow, Progress.

Brand Manager Wuling, Dian Asmahani, mengatakan, tema tersebut sebagai wujud komitmen Wuling untuk terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satu wujudnya dengan penambahan model baru dan juga edukasi pasar terhadap inovasi teknologi mobilitas masa depan.

“Tema ini juga sesuai dengan tema besar GIIAS 2018 yaitu Beyond Mobility. Kami bukan hanya menampilkan produk yang sudah ada, tapi juga dengan kehadiran produk baru dan mobil listrik mendukung tren yang sedang menjamur saat ini,” kata Dian kepada Media Indonesia, Sabtu (4/8).

Di GIIAS 2018, Wuling memang bukan hanya menampilkan Confero dan Cortez yang sudah dikenal pasar, melainkan juga Wuling SUV yang di pasar Tiongkok dikenal dengan nama Baojun 530 dan mobil listrik E100 yang merupakan mobil listrik yang sudah terjual laris di pasar otomotif Tiongkok.



Spesial Confero

Ajang GIIAS 2018, menurut Dian, juga menjadi momen spesial bagi Wuling Confero. The Real Spacious Family MPV seri Confero telah berhasil meraih berbagai penghargaan. Mulai Indonesian Car of The Year 2017 dalam kategori Small MPV versi majalah mobilmotor dan juga Rookie of The Year Otomotif Award 2018.

Enam bulan setelahnya, Wuling turut menghadirkan pilihan baru di segmen medium MPV, yaitu Cortez, The New Choice of MPV. Berkat dua lini produk di segmen MPV itu, dalam kurun waktu Agustus 2017 hingga Juli 2018, Wuling berhasil mencatatkan angka penjualan lebih dari 14 ribu unit dan lebih dari 12 ribu konsumen.

Dengan pencapaian tersebut, Wuling masuk dalam jajaran 10 besar brand otomotif terkait dengan jumlah penjualan kendaraan. Untuk dapat terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, sampai saat ini Wuling telah memiliki 80 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

GIIAS 2018 menjadi momen ulang tahun bagi Confero. Dalam memperingati momen tersebut, Wuling pun menyiapkan kado istimewa bagi konsumen. “Bagi konsumen yang membeli produk Wuling pada GIIAS kali ini, akan berkesempatan untuk bisa mendapatkan edisi spesial 1 tahun Confero yang akan diundi pada akhir penyelenggaraan GIIAS 2018.

Mobil spesial ini hanya ada satu buah,” ujar Wulan. Promo lain yang dihadirkan Wuling selama perhelatan GIIAS 2018 ialah kesempatan bagi konsumen untuk bisa mendapatkan hadiah langsung berupa smartphone, voucher belanja hingga e-toll.

Meski tidak menargetkan angka penjualan tertentu pada GIIAS kali ini, Wuling optimistis produknya masih diminati pencinta otomotif Indonesia.