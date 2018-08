All New Terios Custom Hadir Perdana di GIIAS 2018

SETELAH diluncurkan tahun lalu, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 ini, Daihatsu kembali meluncurkan varian baru Daihatsu Terios, yakni All New Terios Custom.

Daihatsu menyadari bahwa kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) merupakan salah satu segmen yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Daihatsu juga memberikan pilihan yang lebih variatif untuk memenuhi permintaan terhadap tingginya animo masyarakat akan produk Special Edition.

Sebelumnya, Daihatsu Terios telah mengalami beragam perubahan, dimulai dari Minor Change pada Oktober 2010, Agustus 2013, Maret 2015, Februari 2016, dan Full Model Change pada November 2017.

Tampilan eksterior All New Terios Custom semakin mewah dan modern, dan dilengkapi dengan desain body kit baru, antara lain Front Bumper Guard with Glossy Black Fog Lamp Cover, Black Front Grille with Chrome Ornament, Body Color Over Fender, Side Stone Guard, Red Body Stripe, Rear Bumper Guard with Glossy Black Rear Reflector Cover, Exclusive 'Custom' Emblem, dan Black Muffler Cutter.

Dikembangkan dengan konsep Compact 7-Seater SUV, All New Terios Custom merupakan kendaraan yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Sama seperti All New Terios keluaran sebelumnya, All New Terios Custom juga dibekali dengan mesin generasi terbaru, yaitu 2NR-VE 1.500 cc yang semakin irit, namun tetap memiliki performa yang optimal.

Dalam produksinya, All New Terios Custom tersedia dalam balutan warna Icy White dengan aksen Red Body Stripe, yang sesuai dengan tren warna otomotif di Indonesia saat ini. Bagi customer, All New Terios Custom ini akan dijual dengan harga Rp 240.300.000 untuk tipe M/T, dan Rp 250.300.000 untuk tipe A/T.

"Melalui peluncuran All New Terios Custom pada ajang GIIAS 2018 ini, masyarakat Indonesia lebih memiliki beragam pilihan kendaraan SUV yang semakin berkualitas. Kami yakin, All New Terios Custom dapat menjawab kebutuhan terhadap kendaraan yang mumpuni untuk mobilitas harian dan berpetualang. Terios sebagai Sahabat Petualang semakin menjadi 'DNA' untuk masyarakat Indonesia," ujar Pradipto Sugondo, Research and Development Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (OL-1)