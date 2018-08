Weekend List: Jajan Seni hingga Folk Music Festival

AKHIR pekan di awal Agustus kali ini bisa dinikmati dengan berbagai acara seni yang bisa menjadi rujukan Anda. Mulai dari pameran, belanja koleksi seni, hingga bersenandung di tengah dinginnya Kota Batu, Malang. Berikut beberapa rekomendasi yang bisa menjadi panduan untuk menghabiskan waktu bersantai sendirian atau datang bersama orang terdekat.

1 Art Jakarta 2018

Dengan mengambil lokasi di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Art Jakarta 2018 kembali dengan suguhan beragam karya dari para seniman kenamaan. Tahun ini menjadi perayaan satu dekade Art Jakarta, mengambil tajuk Celebrating the First Decade of Art Jakarta. Beberapa galeri juga terlibat untuk memamerkan karya koleksi mereka, seperti Art:1 Museum, Ruci Art Space, Lawangwangi, Edwin's Gallery, Blink (Hongkong), Columns (Korea), dan banyak lagi.

Bukan cuma pameran, Art Jakarta juga menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan seperti lokakarya, lelang karya untuk amal, dan bazar. Anda bisa berkunjung mulai 2 Agustus 2018 dan akan berakhir hingga 5 Agustus 2018, dengan biaya registrasi Rp50 ribu.

2 Bazar Seni Semasa Market

Semasa di Kota Tua kembali dengan bazar seninya bertajuk Semasa Market. Kali ini bertempat di Gedung Tjipta Niaga, kompleks Kota Tua, Jakarta. Akan ada tenan dari para seniman, seperti Liunic on Icon Things (Martcellia Liunic), Asobi (Naela Ali), Kandura Studio, atau aneka produk analog kamera dari Lowlight Bazaar yang dimeriahkan 21 tenan di antaranya Wash & Burn dan Kelas Pagi.

Untuk para pencinta dan kolektor aksesori seni pasti tak ingin melewatkan pasar seni ini, yang akan berlangsung 4-5 Agustus 2018. Selain jajan seni, Anda juga bisa mengikuti tur di seputaran Kota Tua bersama Jakarta Good Guide.

Info lebih lanjut, silahkan meluncur ke akun Instagram @semasadikotatua. Anda cukup mengeluarkan biaya masuk Rp5 ribu untuk berburu koleksi seni yang akan dihadiri lebih dari 50 tenan dari berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Malaysia.

3 Folk Music Festival

Kabur dari Jakarta, kamu bisa singgah di Kusuma Agrowisata, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selama tiga hari sejak 3-5 Agustus 2018 , akan ada Folk Music Festival (FMF). Folk Music Festival adalah festival alternatif tahunan untuk para penggemar kebudayaan (kesenian, musik dan literasi) di Indonesia.

Acara ini diselenggarakan di tempat-tempat bersejarah di seluruh negeri. Para audiens yang datang dapat turut serta dalam perjalanan menemukan mutiara terpendam yang menunggu untuk dikagumi dan dipelajari bersama.

Di Kusuma Agrowisata, para musisi folk akan memanjakan telinga Anda di antaranya, White Shoes and The Couples Company (WSATCC), Jason Ranti, Tigapagi, Sandrayati Fay, Pusakata, Bin Idris, akan menjadi beberapa deret musisi penampil.

Bukan cuma musik, akan ada juga program literasi, mulai dari konferensi, bincang-bincang, puisi, prosa, dan pentas teater, yang dimeriahkan Aan Mansyur, Gunawan Maryanto, dan Papermoon Puppet.

Tiket dibanderol dari Rp75 ribu-Rp250 ribu. Anda bisa cari info penginapan terdekat dan akomodasi lainnya lewat akun Instagram @folkmusicfestival atau folkmusicfestival.id. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan! (M-4)