ASEAN-Tiongkok Gelar Latihan Bersama

ANGKATAN Laut (AL) Tiongkok dan ASEAN akan menggelar latihan militer bersama pada Oktober mendatang. Latihan perdana tersebut nantinya diselenggarakan di perairan Tiongkok.

Latihan militer bersama itumerupakan hasil kesepakatan antara para menteri pertahanan ASEAN dan Tiongkok pada Februari lalu.

Dalam rangka mempersiapkan gelaran latihan militer bersama di Tiongkok, akan dilakukan latihan tingkat atas yang berlangsung pada 2-3 Agustus di Singapura.

Sebagai tuan rumah, AL Singapura (RSN) bertugas mengoordinasikan latihan tingkat atas tersebut yang dihadiri lebih dari 40 perwira AL dari ASEAN dan Tiongkok, termasuk 5 perwira dari RSN.

Para perwira angkatan laut tersebut berfokus untuk mengembangkan materi pelatihan yang akan digunakan selama latihan.

Rencana yang dimatangkan termasuk aspek penanganan kecelakaan di laut, dari operasi pencarian, penyelamatan, hingga evakuasi medis.

Pertemuan itu juga membahas penggunaan the code for unplanned enecounters at sea untuk mengantisipasi situasi darurat, seperti pendaratan darurat helikopter.

Untuk memperkuat koordinasi di antara para peserta, akan dilakukan simulasi soal insiden kecelakaan di laut, juga kebakaran di kapal.

"Ini langkah awal yang baik untuk mempererat hubungan antara AL dari ASEAN dan Tiongkok, khususnya dalam menangani insiden di laut," kata Komandan Skuadron 185 RSN Kolonel Lim Yu Chuan seperti dilansir channelnewsasia.com, kemarin.