Penjualan All New Terios Melonjak

PENJUALAN Daihatsu All New Terios melonjak tajam. Begitu juga dengan penguasaan pasar di kelas sport utility vehicle (SUV) medium.

Bahkan, pada Juni 2018 lalu, Terios mampu menggeser para pesaingnya dan bertengger di puncak penjualan.

"Memang mengejutkan, ternyata pasar SUV di Indonesia tengah memikat. Peluncuran Terios tahun ini pas momentum sehingga penjualannya bisa melonjak," ujar Deputy Chief Executive PT Astra International Tbl-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Supranoto di di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (2/8).

Berdasarkan data di registrasi kepolisian (polreg), pada Juni 2018, Terios berhasil meraih pangsa pasar 28,92%. Performa Terios yang meroket terlihat dari rata-rata penjualan bulanan di sepanjang Januari-Juni 2018. Menurut data polreg tersebut, rata-rata penjualan bulanan Terios naik 115% ketimbang rata-rata penjualan bulanan di 2017 lalu.

Supranoto menambahkan, pihaknya menghadirkan Terios Custom di ajang GIIAS untuk memberi alternatif pilihan bagi konsumen di Indonesia. Terios Custom hadir lebih sporty dan tangguh. "Ini menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang animonya tinggi terhadap kendaraan special edition," tambah Supranoto.

Pada kesempatan yang sama, Marketing and CR Division Head PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso mengatakan All New Terios Custom dilepas dengan harga Rp240,3 juta untuk varian manual dan Rp250,3 juta untuk varian otomatis. Ia optimistis varian baru Terios itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Terios pertama kali hadir di Indonesia pada 2006, bersamaan dengan kembarannya, Toyota Rush. Keduanya diproduksi di pabrik ADM.

Terios yang menjadi SUV medium andalan Daihatsu itu sudah mengalami tiga kali perubahan minor, yakni pada 2010, 2013, dan 2015.

Pada 3 Januari 2018, manajemen Daihatsu meluncurkan All New Terios. Terjadi perubahan drastis pada mobil berkapasitas tujuh penumpang itu. Desainnya benar-benar baru. All New Terios tampil dengan banyak fitur baru. Ruang kabin dan bagasi makin luas, terutama setelah tidak lagi disematkan ban serep di bodi belakang.

"Ternyata model tanpa konde (ban serep di belakang) ini disukai konsumen di Indonesia," kata Supranoto.

Desain bodi Terios terbaru itu ternyata mampu memikat juri ajang Good Design Indonesia (GDI) tahun 2018. All New Terios meraih penghargaan tertinggi sebagai GDI of the Year 2018 di Auditorium Kementerian Perdagangan, pada 18 Juli 2018 lalu.

Penyumbang investasi

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sektor otomotif tercatat masuk ke lima besar investasi sektor manufaktur pada triwulan pertama 2018.

"Industri alat angkutan tumbuh sebesar 6,33%, di atas pertumbuhan ekonomi. Sektor ini mampu berkontribusi hingga 10,27% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas," kata Airlangga.

Industri otomotif merupakan salah satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya sebab ke depan industri ini akan menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri keempat.

(E-1)