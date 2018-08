Band Metal Judas Priest Undang Jokowi Nonton Konser Mereka

BAND Heavy Metal Inggris, Judas Priest secara khusus mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk menonton konser mereka yang akan digelar di Eco Park, Ancol, Desember mendatang.

Lewat akun twitter resmi mereka @judaspriest mereka menyampaikan undangan tersebut dengan memention akun @Jokowi. We cordially invite you to attend our show on 7th December at Echopark Ancol and will be extremely honoured by your acceptance - Judas Priest are very excited to visit your beautiful country and perform in Jakarta! Best Regards Judas Priest

Sebagaimana diketahui, Jokowi amat menyukai musik metal. Dia beberapa kali menyambangi konser grup band metal, termasuk Metallica dan Iron Maiden saat tampil di Jakarta, beberapa tahun lalu.

Bersama Iron Maiden, Judas Priest merupakan band dari golongan (NWBH) New Wave Britis Heavy Metal yang menginvasi Amerika di awal 70-an. Band yang terbentuk pada 1969 ini, merupakan salah satu band legenda dunia yang dihormati di scene metal.

Sejauh ini, mereka telah melahirkan 18 album di antaranya Rocka Rolla (1974), Turbo (1986), Nostradamus (2008), Redeemer of Souls (2014) dan Firepower (2018). Tembang mereka banyak yang jadi hit, di antaranya Living After Midnight dan Breaking The Law.

Judas Priest kini berangotakan Rob Halford (vokal), Glenn Tipton and Richie Faulkner (gitar), Ian Hill (bas), serta Scott Travis. Namun, untuk konser di Jakarta kali ini, gitaris mereka Glenn Tipton absen dan digantikan Andy Sneap. (E-2)