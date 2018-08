Suku Bunga The Fed Tetap, Arus Modal ke SBN 30-31 Juli Rp3,9 T

BANK Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) menahan suku bunga acuannya. Dengan demikian suku bunga acuan AS alias Fed Fund Rate (FFR) masih berada di level 1,75%-2%

Ditahannya suku bunga FFR pada bulan Agustus,sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia. BI memperkirakan kenaikan suku bunga acuan AS akan terjadi pada bulan September dan Desember 2018 nanti.

"Kami ekspektasi Fed Fund Rate akan naik pada bulan September dan kemungkinan Desember. Lalu tahun depan dia naik tiga kali. Itu sesuai dengan ekspektasi kami," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di komplek Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (3/8).

Kepercayaan diri pasar pun terhadap pasar Indonesia terus menguat. Ini terbukti dnegan beberapa indikator, antara lain arus modal masuk (inflow) pasar keuangan Indonesia khususnya ke surat berharga negara (SBN) terus naik.

"Kabar terakhir dari kemenkeu, SBN oversubscribe 4x lipat, demikian inflow ke SBN cukup kuat. Dua hari saja tanggal 30 dan 31 Juli lalu, kami masih menghitung sekitar Rp3,9 triliun, hampir Rp4 triliun. Setelah itu ada beberapa lelang yang masuk," tutur Perry.

Hal tersebut menjadi kepercayaan pasar (confidence) yang besar. Bank Indonesia pun bersama pemerintah terus berupaya mendorong ekspor dan mengurangi impor untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan.

"Kami terus beesama pemerintah mendorong ekspor, mengurangi impor, baik juga mengenai pariwisata bagaima kami mengendalikan defisit transaksi berjalan dan terus mendorong devisa terus masuk," tukas Perry. (OL-3)