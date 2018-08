Lexus Tatap Masa Depan Mobil Listrik Lewat The Entirely New ES

LEXUS semakin memantapkan eksistensi di pasar sedan premium Indonesia dengan meluncurkan The Entirely New Lexus ES bermesin Hybrid Electric Drive di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, BSD-Tangerang. Kehadiran generasi ketujuh sedan Lexus ES ini ditujukan untuk menjadi pilihan yang kompetitif di market Luxury Medium Sedan.

Penampilan The Entirely New Lexus ES pada GIIAS 2018 merupakan pemunculan yang pertama kalinya di Asia Tenggara. Lexus ES pertama kali diproduksi pada 1990 dan dalam perjalanannya menjadi produk Sedan Lexus dengan penjualan terbaik di dunia. Lexus ES mulai dipasarkan di Indonesia pada 2012.



The Entirely New Lexus ES hadir dengan tampilan baru, Full Model Change yang menjadikan ES terlihat lebih modern dan sophisticated. Terkenal dengan kenyamanan, kesempurnaan, dan kemewahan yang tidak tertandingi, maka pada model terbaru Lexus ES saat ini, dilengkapi dengan driving performance yang ditunjang performa mesin Hybrid Electric Drive.

Bagi konsumen yang baru mengenal Lexus ES akan merasakan performa mesin Hybrid yang luar biasa berkat 4th Gen HV System dengan kinerja yang optimal, irit, dan ramah lingkungan dengan emisi gas buang rendah.

"Kehadiran The Entirely New Lexus ES memberikan value baru bagi para pelanggan Luxury Sedan Lexus. Dengan menghadirkan sedan Hybrid Electric Vehicle yang menawarkan ultimate comfort dan penyempurnaan driving performance, kami yakin Lexus ES ini akan mendapat tanggapan positif dari para Luxury Sedan enthusiast. Kehadiran The Entirely New Lexus ES ini juga menjadi milestone untuk lebih memperkuat eksistensi Lexus di dunia otomotif dan lifestyle," kata General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja.

The Entirely New Lexus ES tidak lupa dilengkapi dengan craftmanship tingkat tinggi yang tidak dapat ditemukan di segmennya. Craftmanship terlihat pada setir kemudi yang terbuat dari kayu Shimamoku yang diproses melalui 7 tahapan dalam 38 hari, dan mendapatkan 67 treatments, hingga akhirnya layak digunakan sebagai elemen setir Lexus ES.

Menurut Adrian, semua yang dihadirkan Lexus ES merupakan tranformasi dari prinsip Experience Amazing, yakni mengubah Function into Emotion, Performance into Passion, dan Technology into Imagination. Pengendara Lexus ES akan merasakan emotional attachment dan transformasi excitement berkendara yang unik.

The Entirely New Lexus ES membawa banyak perubahan dari sisi desain dengan tampil lebih muda, dinamis, dan sophisticated. Design yang lebih berani tersirat dari sudut yang edgy, velg 18" yang gagah, serta tampilan spindle grille vertical yang menciptakan kesan Provocative Elegance.

Kehadiran The Entirely New Lexus ES merupakan bagian dari Lexus Visionary Anticipation, yaitu visi Lexus dalam mengatisipasi meluasnya harapan pengguna kendaraan yang akan lebih beragam di masa depan. Bagian ruang kemudi depan juga di desain dengan pendekatan human-centered sehingga akan sangat nyaman dikemudikan.

Pertama di kelasnya, Speedometer Lexus ES dapat diproyeksikan ke kaca depan mobil sehingga pengemudi dapat lebih fokus berkendara, yakni Head Up Display. Melalui fitur ini, pengemudi akan lebih efisien untuk melihat speedometer tanpa melihat dashboard di belakang setir.

Selain menyenangkan untuk dikendarai, Lexus ES juga memberikan kenyamanan bagi penumpang yang terdepan dikelasnya. Pada bagian interior, The Entirely-New ES memiliki ruang kaki yang lega dan dilengkapi dengan Electric Reclining seat yang terdapat di kursi belakang, Seat Heater and Cooler, yang dibalut Semi-Aniline leather.

Sistem multimedia Lexus juga sudah dilengkapi dengan 12.3" Center Screen Display dan 17 Mark Levinson Pure Play speakers. Dengan baterai Hybrid Electric Drive yang lebih kecil juga menjadikan ruangan bagasi lebih lebar dan mampu menampung dua tas golf di dalamnya.

Lexus Indonesia yakinThe Entirely New ES akan menjadi kunci sukses Sedan Lexus di Indonesia. Sedan ini akan dipasarkan dengan harga Rp 1.15 miliar OTR Jakarta.

Untuk menikmati kemewahan perdana se-Asia Tenggara dari The Entirely New Lexus ES, kunjungi Lexus Booth, Hall 5D, Indonesia Convention Exhibition, BSD – Tangerang, yang akan berlangsung sampai dengan 12 Agustus 2018.



"The Entirely New Lexus ES merupakan penantian bagi para eksekutif di Indonesia, Sedan ES terbaru ini telah dilengkapi berbagai macam kelebihan yaitu dengan legroom terluas, fungsi posture duduk yang nyaman di kursi belakang dengan reclining seat, maximum quietness di cabin, dan desain yang mencerminkan kesan Provocative Elegance." ujar Adrian. (OL-2)