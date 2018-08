Generasi Kedua Honda Brio Tampil Lebih Dinamis dan Sporty

UNTUK pertama kalinya di dunia, PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan generasi kedua Honda Brio pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, 2-12 Agustus.

All New Honda Brio menghadirkan desain baru yang semakin sporty, dimensi yang lebih besar serta penambahan fitur lainnya yang dirancang khusus untuk konsumen di Indonesia.

Honda Brio pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2012, disusul Honda Brio Satya satu tahun kemudian yang diperkenalkan sebagai mobil LCGC (Low Cost Green Car).

Pada 2016, Honda Brio mengalami penyegaran dari sisi tampilan yang semakin premium dan fitur yang semakin lengkap. Tidak hanya itu, Honda juga memperkenalkan varian Honda Brio RS yang menawarkan karakter lebih sporty.

Hingga saat ini, total 237.272 unit Honda Brio sudah terjual di seluruh Indonesia dan sebanyak 32 penghargaan telah diterima model itu dari berbagai media maupun ajang penghargaan bergengsi di Indonesia.

Honda Brio generasi kedua dikembangkan untuk meningkatkan seluruh aspek dari generasi sebelumnya berdasarkan kebutuhan dari konsumen, sehingga semakin menjadikan All New Honda Brio terdepan di kelasnya.

Perubahan pada All New Honda Brio menekankan pada sisi desain yang semakin dinamis dan sporty, dimensi yang lebih besar, serta ruang kabin dan bagasi yang semakin lapang sekaligus fungsional. Di luar itu, All New Honda Brio tetap mempertahankan berbagai fitur yang menjadi keunggulannya, seperti mesin i-VTEC 1.2 liter dengan tenaga terbesar di kelasnya, performa berkendara yang menyenangkan dan hemat bahan bakar, serta standar keselamatan yang tinggi.

"Indonesia merupakan salah satu pasar terpenting bagi Honda di skala regional maupun global, dengan penjualan mobil tertinggi bagi Honda di wilayah Asia & Oceania. Pencapaian tersebut didukung oleh model-model yang dikembangkan secara local, seperti Honda Brio, Honda Mobilio dan Honda BR-V. Peluncuran All New Honda Brio merupakan komitmen Honda untuk mempertahankan momentum tersebut, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia." kata Masayuki Igarashi, Chief Officer of Regional Operations (Asia and Oceania) Honda Motor Co, Ltd sekaligus President & CEO Asian Honda Motor Co, Ltd.

President Direktur PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe menambahkan All New Honda Brio dikembangkan khusus dengan memperhatikan masukan dan kebutuhan dari konsumen di Indonesia. Produk ini akan diproduksi secara lokal di Indonesia, dengan tetap mempertahankan standar kualitas Internasional. Dengan mengusung tema 'Break Out Break Free',

"All New Honda Brio menawarkan pengalaman berkendara baru yang melampaui model lain di kelas City Car dan LCGC." tandasnya. (OL-2)