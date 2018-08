Gajah Tunggal Hadirkan Beragam Produk di GIIAS 2018

DENGAN tema klasik 'Tires for Any Road, Any Vehicle, Any Journey', kali ini PT Gajah Tunggal Tbk hadir dengan konsep sedikit berbeda. Melalui produk unggulannya GT Radial, produsen ban terbesar di Asia Tenggara ini penuh percaya diri, hadir lagi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018.

Tahun ini merupakan keempat kalinya bagi GT Radial hadir dalam acara yang digelar 2 hingga 12 Agustus 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang. Pada ajang pameran mobil terbesar di Indonesia tersebut, PT Gajah Tunggal Tbk masih menempati booth Prefunction 11 antara Hall 5 & 6 dengan konsep toko ritel Tirezone.

Untuk memeriahkan booth GT Radial di ajang pameran otomotif terbesar di Tanah Air ini, GT Radial memberikan beragam penawaran menarik dengan harga yang kompetitif. Bagi setiap pengunjung yang membeli ban akan mendapatkan diskon dan hadiah langsung di booth.

Selain promo penjualan, tersedia juga photo corner bagi pengunjung GIIAS 2018 yang ingin berfoto dengan bertemakan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga di Asian Games 2018.

Pada GIIAS 2018 ini, produk unggulan seperti Champiro GTX Pro yang dibuat dengan teknologi compound nano silica sehingga memiliki daya cengkram sempurna pada saat kondisi permukaan jalan basah dan kering kembali dipamerkan. Keandalan ban dengan kualitas prima telah menjadikan GT Radial mampu bersaing dalam pasar global maupun internasional lebih dari 25 tahun.

Terhitung hingga kini, produk ban mobil kebanggaan bangsa ini sudah diekspor ke lebih dari 80 negara. Perusahan ban yang sudah berdiri lebih dari 65 tahun ini tidak hanya menampilkan GT Radial untuk ban passenger car radial, tetapi juga memamerkan IRC dan Zeneos untuk produk ban motor, Gajah Tunggal untuk ban truk dan bus bias, dan Giti untuk ban truk dan bus radial.

Seperti tema yang diusung, kehadiran produk-produk unggulan lain pada pameran kali ini diharapkan akan menjadi pusat perhatian bagi para pengunjung GIIAS 2018.

"Banyak sekali produk andalan kami yang bisa dilihat langsung di GIIAS 2018 ini. Produk kami lengkap. Ada juga ban kami yang unik dan spesial ban 4x4 Savero SUV, juga ada ban motor IRC, ada GT Radial yang sudah dikenal publik karena memang juga jadi ban andalan untuk para pembalap nasional dan sejak tahun lalu pembalap-pembalap yang kami support pun meraih gelar juara nasional di ajang Kejurnas balap mobil. Selain itu, Kami juga memberikan promo khusus bagi setiap pengunjung dan pembeli produk kami," jelas CEO dan Deputy Presiden Director PT Gajah Tunggal Tbk, Buddy Santoso Tanasaleh, kepada media usia pembukaan GIIAS yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Kamis (2/7) siang.

Selain beragam produk ban yang dipamerkan, bentuk partisipasi lain PT Gajah Tunggal, Tbk dalam kegiataan GIIAS 2018 adalah keikutsertaan GT Radial sebagai sponsor beberapa kegiatan. GT Radial juga ikut andil dalam kegiatan Konfigurasi Logo Asian Games yang akan digelar pada 4 Agustus nanti.

Kegiatan tersebut melibatkan 15 komunitas mobil yang akan melakukan konfigurasi membentuk logo Asian Games sebagai bentuk dukungan Sukses Atlet Indonesia. Setelah acara konfigurasi selesai, peserta akan melanjutkan kegiatan GT Radial Challenge.

Pada akhir acara tepatnya 11 Agustus 2018, GT Radial akan menjadi sponsor dalam acara GIIAS Custom Modified 2018. Pada kontes modifikasi ini akan ada 80 mobil yang akan dinilai dengan 60 kategori penilaian. Serangkaian kegiatan yang diikuti adalah bentuk partisipasi PT Gajah Tunggal Tbk melalui brand GT Radial dalam pameran otomotif terbesar dan paling bergengsi di negeri ini. (OL-1)