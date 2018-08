Lexus Luncurkan The Entirely New ES dan The Newest UX

LEXUS kembali menghadirkan experience amazing di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, BSD Tangerang dengan menampilkan The Royal Majestic booth dengan kehadiran dua produk baru yaitu medium luxury sedan bermesin Electric Hybrid Vehicle The Entirely New Lexus ES dan The Newest Lexus UX The Urban Explorer ke pasar otomotif nasional.

Lexus The Entirely New Lexus ES adalah generasi ketujuh dari sedan ES, dan kehadirannya di GIIAS 2018 merupakan yang pertama kalinya di Asia Tenggara. Sedan medium luxury The Entirely New Lexus ES hadir dengan tampilan baru (Full Model Change) yang lebih modern dan sporty. Tidak hanya menampilkan kenyamanan, kesempurnaan, dan kemewahan tetapi model terbaru The Entirely New Lexus ES dilengkapi dengan lperforma mesin Hybrid Electric Vehicle.

Selain mengedepankan mesin Hybrid Electric, sedan ES terbaru tampil dengan ekspresi desain yang lebih berani, dengan desain sudut yang edgy, velg 18 inci yang gagah, serta tampilan spindle grille vertikal yang menciptakan kesan provocative elegance. Untuk kenyamanan dan keamanan pengendara, Lexus ES menampilkan Head-Up Display, 12.3 inci Screen Display, dan 360° Panoramic View Monitor, pertama di kelasnya. Untuk kenyamanan para penumpangnya, Lexus ES memanjakan dengan ruang kaki (leg room) terbesar di kelasnya,

Lexus Indonesia juga meluncurkan The Newest Lexus UX yang merupakan SUV terbaru Lexus di pasar Asia. The Newest Lexus UX di desain dengan compact untuk kebutuhan para urban explorer dengan tenaga terdepan di kelasnya, 183 Hp, lampu depan 3-LED projectors, signature spindle grille khusus UX, dan terobosan baru lampu bagian belakang yang limitless dengan desain horizontal. Kenyamanan di kabin, dilengkapi dengan Head-Up Display, 10.3 inci Screen Display, 8 Lexus Premium Audio speakers, Semi-Aniline leather, Seat Heater and Cooler, yang merupakan fitur kompetitif di kelasnya.

"Dengan bangga kami meluncurkan The Entirely New Lexus ES line-up hybrid electric andalan Lexus Indonesia. Serta melengkapi kesuksesan Lexus SUV, kami hadirkan Asia Premier The Newest Lexus UX," kata Adrian Tirtadjaja, General Manager Lexus Indonesia.

Dalam GIIAS 2018, Lexus juga membawa Lexus LS+ Concept, mobil pintar berkonsep automated driving atau pengendalian secara otomatis yang terkoneksi dengan lingkungan sekitarnya.

Lexus LS+ akan terus memperbarui kecanggihan fiturnya, menjadi mobil yang lebih pintar dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan mobil ini mengemudi otonom di jalan raya yang padat dan mengadopsi sistem artificial intellegence. Fitur ini ditargetkan tersedia pada awal tahun 2020.

Menurut Adrian, kehadiran Lexus LS+ Concept merupakan representasi komitmen Lexus dalam menghadirkan teknologi masa depan, untuk menginspirasi dunia otomotif global maupun Tanah Air.

"Kami ingin selalu memberikan kejutan di momen GIIAS, serta memberikan ketenangan dan pelayanan khas Lexus Indonesia di tengah hiruk pikuk GIIAS," kata Adrian merujuk pada booth Lexus yang menampilkan tema the Royal Majestic Booth yang merupakan bagian akulturasi budaya Indonesia dan Jepang. (OL-1)