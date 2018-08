Semangat Toyota Untuk Mobilitas Modern dan Masa Depan Industri Otomotif

MENGUSUNG Empowering Mobility, Beyond Possibility sebagai tema kehadirannya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten, 2-12 Agustus, PT Toyota-Astra Motor (TAM) hadir dengan semangat baru di salah satu pameran otomotif terbesar di Asia ini.

Tak hanya menampilkan produk-produk unggulan di sejumlah segmen yang telah dipasarkan saat ini, tapi justru sangat fokus untuk menghadirkan kendaraan dan teknologi terkini serta masa depan yang berbasis teknologi elektrifikasi maupun autonomous tingkat tinggi.

Harapannya selain untuk senantiasa dekat dengan konsumen, melalui partisipasinya di GIIAS 2018 Toyota ingin memberi gambaran nyata inspirasi kepada masyarakat berbagai peluang dan tantangan dalam membangun mobilitas dan industri otomotif ke depannya.

"Sebagai salah satu pelaku di pasar industri otomotif, ajang pameran seperti ini bagi Toyota memiliki arti yang sangat penting karena dapat berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui GIIAS kali ini, Toyota ingin menyampaikan sejumla pesan kepada masyarakat. Tak hanya mengenai produk, tapi juga berbagai capaian dalam pengembangan teknologi otomotif, serta kecenderungan-kecenderungan ke depan (future technology) yang dibutuhkan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik, sejalan dengan semangat Toyota Lets Go Beyond," kata President Director PT Toyota-Astra Motor, Yoshihiro Nakata, saat meresmikan booth Toyota pada penyelenggaraan GIIAS 2018, di ICE BSD, Kamis (2/8).

Menempati booth yang modern, advance, dan juga youthful seluas 2.870 meter persegi di Hall 10B BSD City Tangsel Banten, pada gelaran GIIAS kali ini Toyota menyajikan unit display yang benar-benar mengedepankan ekshibisi teknologi terkini Toyota. Tak kurang 28 unit display disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lengkap bagi para pengunjung nanti, termasuk kendaraan special exhibit yang akan menampilkan teknologi elektrifikasi.

Toyota menghadirkan tak kurang 6 unit kendaraan exhibit, baik kendaraan terkini yang berbasis teknologi elektrifikasi maupun 3 unit kendaraan masa depan yaitu Concept i-Series yang terdiri dari Concept-i, i-Ride dan i-Walk serta C-HR Hybrid EV, Prius Plug-In Hybrid EV dan Toyota Mirai Fuel Cell EV.

Penampilan kendaraan exhibit ini merupakan pesan Toyota yang selalu mengedepankan konsep pengembangan kendaraan yang tidak hanya sebatas sarana transportasi, tapi lebih dari itu yaitu memberikan kebebasan dan kegembiraan kepada pemiliknya

“Toyota gembira dan optimis, kebijakan yang tengah dirancang oleh Pemerintah saat ini yaitu terkait pengembangan kendaraan elektrifikasi akan memberi angin segar untuk lebih menggairahkan pelaku industri untuk mengembangkan pasar dan produk kendaraan ramah lingkungan di Indonesia," ujar Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto.

Sejalan dengan spirit Toyota yang selalu berupaya untuk mengembangkan kendaraan yang dicintai oleh masyarakat, dan Toyota Concept-i bertujuan untuk menjadi "beloved car" di era masa datang, sebagai era baru dunia mobilitas global.

Salah satu kata kunci dalam pengembangan seri produk Concept-i adalah bagaimana menerapkan teknologi Artificial Inteligent (AI) untuk mengenali emosi dan preferensi agar pengemudi mencapai tingkat keselamatan dan ketenangan yang optimal (protect) dan sekaligus mampu meningkatkan fun to drive bagi pengemudi (inspire).

Sementara itu, kehadiran Prius Plug-In Hybrid EV dan Mirai Fuel Cell EV mereprensentasikan semangat Toyota untuk secara bertahap melepaskan ketergantungan produk otomotif terhadap bahan bakar konvensional berbahan bakar fosil (Bahan Bakar Minyak) atau dikenal juga dengan kendaraan ramah lingkungan. Toyota telah memasuki era pengembangan mobil ramah lingkungan sejak 1990-an dengan keberhasilan Toyota Prius sebagai pionir dan icon kendaraan ramah lingkungan di pentas global.

Prius Plug-In Hybrid EV adalah salah satu dari seri kendaraan ramah lingkungan Toyota dengan teknologi terbaru yang secara resmi diluncurkan tahun 2016. Selain ditopang desain yang canggih dan ekspresif, Prius Plug-In Hybrid EV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km. Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

Sama seperti keluarga Prius, Toyota Mirai juga merupakan pionir di segmennya yaitu kendaraan listrik berbasis bahan bakar hydrogen atau dikenal dengan teknologi Full Cell Electric Vehicle (FCEV). Mobil ini pertama kali ditampilkan sebagai mobil konsep pada 2011 pameran otomotif Tokyo Motor Show dan di tempat yang sama pada 2013 Toyota Mirai tampil sebagai mobil yang siap diproduksi. Pada 2015, mobil ini mulai diproduksi secara komersial yang dipasarkan di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Sejak diluncurkan pertama kali, Toyota Mirai telah terjual sekitar 6.500 unit.

Sejalan dengan tema Empowering Mobility, Beyond Possibility, kehadiran special exhibit sekaligus juga untuk menegaskan semangat dan komitmen Toyota yang tak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar. Toyota juga selalu berupaya berpartisipasi aktif mendukung kebijakan dari Pemerintah Indonesia, termasuk pengembangan industri otomotif berbasis elektrifikasi yang tengah digalakkan.

"Toyota senantiasa percaya selalu ada peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama pelanggan dalam semangat Beyond Product, Beyond Technology dan Beyond Service, termasuk mendukung kebijakan elektrifikasi industri otomotif yang tengah dicanangkan Pemerintah Indonesia melalui rencana pengembangan menuju era kendaraan elektrifikasi. Karena itu, pada GIIAS 2018 Toyota hadir dengan semangat baru dengan menampilkan perkembangan teknologi yang bisa dikatakan akan menjadi tulang punggung industri otomotif dan mobilitas di masa datang, sekaligus untuk memberikan wawasan informasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengembangan teknologi otomotif terdepan, termasuk tantangannya," tutur Henry.

Pada GIIAS 2018 ini, Toyota menampilkan total 28 unit display dari semua segmen termasuk untuk special exhibit. Bahkan, agar pengunjung bisa mengenal lebih dalam mengenai teknologi Toyota juga dihadirkan special tools yang telah disiapkan di GIIAS 2018 yaitu, Hybrid X-Ray; teknologi safety Toyota melalui Toyota Safety Simulator serta informasi teknologi Plug-In Hybrid EV, Hybrid EV, Battery EV dan Fuel Cell EV melalui Interactive Touch Wall.

Selain itu terdapat juga informasi tentang Total Ownership Experience yang dimiliki Toyota melalui Interactive Touch Wall. Khusus di penyelenggaraan GIIAS kali ini, Toyota melakukan dress up pada kendaraan yang saat ini sudah dipasarkan di Indonesia dengan menonjolkan kelebihan dan fungsional masing-masing kendaraan.

"Kami berharap, penampilan kendaraan exhibit ini bisa meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan teknologi dan industri kendaraan ramah lingkungan untuk Indonesia ke depan. Khusus untuk model-model yang sudah kami pasarkan, semua akan tampil dengan tampilan yang tidak akan dapat dilihat di dealer-dealer kami," kata Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto.

TAM juga menyediakan beberapa area lainnya seperti, Sport Corner. Keberadaan Sport Corner tersebut terkait dengan dukungan Toyota untuk penyelengaraan Asian Games 2018 di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Toyota pada pesta olahraga terbesar di Asia ini turut berpartisipasi sebagai Official Car Partner.

Selain itu, TAM menyediakan Aftersales Corner dan Customer Lounge pada zona Beyond Service. Keberadaan area sudut ini untuk memberikan kepuasan yang melebihi ekspektasi dari para pengunjung sejalan dengan semangat Toyota mewujudkan Total Ownership Experience kepada pelanggan. (OL-1)